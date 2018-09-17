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Леоненко поделился ожиданиями от выступлений Шахтера в Лиге чемпионов

Виктор Лионенко
16:13 Сегодня Телеграф
sport.ua
Фото: Скриншот

Новости спорта: Специалист поделился ожиданиями от выступления «Шахтера» в Лиге чемпионов

Бывший нападающий «Динамо» и сборной Украины по футболу Виктор Леоненко поделился ожиданиями от выступления «Шахтера» в Лиге чемпионов.

«Любой тренер скажет, что у него ровная группа. Даже Гвардиола скажет, что у него соперники все одинаковые. Это Лига чемпионов, все покажут, чего они стОят. Посмотрим, как оно будет. За президента я уверен, что он спокоен, а за Фонсеку – нет. Президент всегда уверен во всем. Ринат Ахметов имеет серьезные амбиции и все для этого делает. Даже больше, чем главный тренер. Что сделал президент? Переподписал множество футболистов; по сути, он все сделал. Фонсеке теперь нужно только не ошибиться с составом», — отметил Леоненко.

В первом туре группового этапа Лиги чемпионов «Шахтер» в Харькове примет «Хоффенхайм». Матч состоится в среду, 19-го сентября, в 19:55 по киевскому времени.

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Новости спорта, Виктор Лионенко, Лига Чемпионов, Новости футбола, ФК Шахтер, Футбол.
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