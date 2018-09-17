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Футболист Хоффенхайма - о матче против Шахтера в Лиге чемпионов

Леонардо Биттенкурт
16:33 Сегодня Телеграф
football.ua

Новости спорта: Леонардо Биттенкурт рассказал, чего ожидает от встречи с Шахтером и противостояния со своими соотечественниками на поле.

- Леонардо, вам предстоит противостоять бразильской линии атаки Шахтера. Вы готовы? Кого из горняков могли бы выделить отдельно?

- Не могу дождаться этой игры, и вообще начала Лиги чемпионов. Для меня, Тайсон –лучший исполнитель очень сильного коллектива. Но мы будем хорошо подготовлены к Шахтеру.

- Знаете ли вы кого-нибудь из бразильских игроков лично? Кто, по вашему мнению, является лучшим бразильским игроком в истории Шахтера?

- Когда я играл за дортмундскую Боруссию с донецкой командой, мне довелось провести некоторое время с бывшим горняком Дугласом Костой на допинг-контроле. Знаю, что он, а также, например, Фред, были выдающимися игроками в истории Шахтера. Но из нынешнего состава не знаю лично никого.

- У вас есть бразильские корни, в Шахтере много бразильцев. Можно ли ожидать карнавала на поле? Счет не будет 0-0, не так ли?

- У нас не так много бразильских футболистов, но мы играем в такой же атакующий футбол. Поэтому, нет, 0-0 не будет. Ожидаю очень интересный матч и, вероятно, несколько голов.

- Будет ли аншлаг на стадионе полезен для команды хозяев?

- Конечно же, это преимущество, хотя Шахтер не может сейчас играть на своем стадионе. Предвкушаю атмосферу в Харькове!

- Согласны ли вы с утверждением, что Манчестер Сити является фаворитом группы, а вы, Шахтер и Лион будут состязаться на равных за второе место в группе?

- Ман Сити – самый именитый в этой группе, а мы являемся претендентом, поскольку участвуем в данном турнире впервые. Тем не менее, наша цель – финишировать вторыми в этой группе, ожидаю очень тяжелые матчи, особенно с Шахтером.

- Насколько интересным будет для вас дебют в ЛЧ? Кто является фаворитом в предстоящем матче?

- Это будет мой первый матч в Лиге чемпионов – конечно, я действительно с нетерпением жду этой игры! Шахтер выступает в этом турнире почти каждый год, поэтому он должен быть фаворитом. Тем не менее, мы уверены в себе и хотим хорошо начать в данной группе.

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Новости спорта, Леонардо Биттенкурт, Лига Чемпионов, Новости футбола, Футбол.
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