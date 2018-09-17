"Мы становимся дикарями": Усик дал совет украинским болельщикам

Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик заявил, что не испытывает ненависти к донецкому Шахтеру, а также дал ценный совет всем украинским болельщикам.

"Вражеское отношение к Шахтеру? А его и не может быть, потому что эта команда представляет Украину, играя в многих международных матчах. Почему у меня должно быть к ним какое-то вражеское ощущение, если каждый из них отдается, тренируется, там много наших соотечественников играет?

Мне очень импонирует Пятов. Как игрок, как мужчина, как украинец. Потому что я видел разные ситуации в интернете, когда он общался с болельщиками. Это отлично.

Мне кажется, мы становимся дикарями, если команду из Украины считаем врагом или каким-то другим элементом. Это команда, которая представляет нашу страну. Если они играют против команды, за которую ты топишь, то ты можешь за свою команду топить, но не надо обс*рать противника твоего.

У меня ко всем нашим спортсменам уважительное отношение, неважно, какой город они представляют или кто там играет.

Если Шахтер пригласит Усика на матч Лиги чемпионов? С удовольствием. Если такое произойдет и у меня будет время, буду находиться в свободном графике, я с удовольствием поеду и поддержу эту команду", – сказал Усик в эфире программы Вацко Light.

Напомним, что Александр Усик болеет за киевское Динамо.