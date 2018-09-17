Лунин попал в тройку лучших молодых голкиперов FIFA 19

Голкипер испанского Леганеса Андрей Лунин оказался среди лучших молодых стражей ворот известного футбольного симулятора FIFA 19.

Украинец получил золотую карточку и рейтинг 77. Более высокий рейтинг только у таких его коллег по амплуа, как Альбан Лафон из Фиорентины (77) и Джанлуиджи Доннаруммы из Милана (82).

Напомним, ранее стала известна дата выхода новой версии популярного симулятора, а также десять лучших футболистов FIFA 19.

Андрей Лунин перебрался в Реал из Зари этим летом и провел с основой бланкос предсезонку, однако лишился места и перспектив в составе после перехода Тибо Куртуа из Челси. Этот сезон Лунин на правах аренды проведет в Леганесе.