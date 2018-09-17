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Трагедия на матче Лиги чемпионов: лошади затоптали пятерых болельщиков

Давка после матча в Анголе
17:29 Пн, 17 Сентябрь 2018 Телеграф
Сегодня
Фото: Твиттер

Новости спорта: В столице Анголы пострадали фанаты, попав под конную полицию.

Трагедией завершился матч африканской Лиги чемпионов между "Примейру" (Ангола) и "Мазембе" (ЮАР). Игра прошла на стадионе "11 ноября" в столице Анголы Луанде и завершилась вничью – 0:0.

По окончании матча у одного из выходов началась давка, образовавшаяся из-за запертых ворот. После их открытия толпа вывалила прямиком под конную полицию, информирует antvt. В результате трагедии погибло пять человек, еще семь получили повреждения различной степени тяжести.

Министерство спорта Анголы обвинило жертв трагедии в недостаточных мерах собственной безопасности.

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