Трагедия на матче Лиги чемпионов: лошади затоптали пятерых болельщиков

Трагедией завершился матч африканской Лиги чемпионов между "Примейру" (Ангола) и "Мазембе" (ЮАР). Игра прошла на стадионе "11 ноября" в столице Анголы Луанде и завершилась вничью – 0:0.

По окончании матча у одного из выходов началась давка, образовавшаяся из-за запертых ворот. После их открытия толпа вывалила прямиком под конную полицию, информирует antvt. В результате трагедии погибло пять человек, еще семь получили повреждения различной степени тяжести.

Министерство спорта Анголы обвинило жертв трагедии в недостаточных мерах собственной безопасности.