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Мораес: Шевченко сказал мне, что в сборной Украины проблема с нападающими

Жуниор Мораес
04:13 Сегодня Телеграф
championat.com
Фото: Твиттер

Новости спорта: Бразильский форвард "Шахтера" Жуниор Мораес прокомментировал возможность натурализации и выступления за сборную Украины.

Нападающий «Шахтёра» бразилец Жуниор Мораес поделился мыслями о возможной натурализации для выступлений за сборную Украины.

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«Я имею право претендовать на гражданство Украины, ведь я достаточно давно тут живу, знаю язык и культуру, мне очень нравится эта страна. Но сейчас передо мною стоит выбор, делать ли такой шаг, или дождаться возможного вызова в сборную Бразилии, страну моего детства.

Я недавно познакомился с Андреем Шевченко, у нас был разговор, он хвалил мою игру, результативность, говорил, что в сборной сейчас проблема с забивными нападающими. Но всё зависит только от меня. Шевченко вызывает в команду тех, кто имеет украинский паспорт. Если я приму гражданство и буду и дальше показывать хороший футбол, то у меня появится шанс и в сборной, как у любого украинского игрока», — цитирует Мораеса Football.ua.

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Новости спорта, Андрей Шевченко, Жуниор Мораес, Новости футбола, Сборная Украины, ФК Шахтер, Футбол.
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