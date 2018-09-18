Сегодня стартует Лига чемпионов

В новом сезоне Лига чемпионов изменит время матчей. Вместо привычных 21:45 по Киеву будет два времени - 19:55 и 22:00.

В этом сезоне в самом престижном клубном турнире Европы будет три дебютанта: швейцарский "Янг Бойз", немецкий "Хоффенхайм" и сербская "Црвена Звезда".

Лига Чемпионов (2018/2019) Групповой этап

Расписание матчей 18 сентября|вторник

группа A

22:00 Брюгге - Боруссия Д

22:00 Монако - Атлетико

группа B

19:55 Интер Милан - Тоттенхэм Футбол 2

19:55 Барселона - ПСВ Эйндховен Футбол 1

группа C

22:00 Ливерпуль - ПСЖ Футбол 2

22:00 Црвена Звезда - Наполи

группа D

22:00 Галатасарай - Локомотив М

22:00 Шальке - Порту

Расписание матчей 19 сентября|среда

группа E

19:55 Аякс - АЕК Футбол 1

22:00 Бенфика - Бавария

группа F

19:55 Шахтер Донецк - Хоффенхайм Футбол 2

22:00 Ман Сити - Лион

группа G

22:00 Реал Мадрид - Рома Футбол 1

22:00 Виктория Пльзень - ЦСКА М

группа H

22:00 Янг Бойз - Ман Юнайтед

22:00 Валенсия - Ювентус

УЕФА подготовил интересные факты о том, чего стоит ожидать от матчей ЛЧ на этой неделе.

1) Вратарь "Порту" Икер Касильяс начнет рекордную двадцатую кампанию в Лиге чемпионов.

2) Томас Мюллер станет 35-м футболистом, который сыграл 100 матчей в основной сетке Лиги чемпионов (от группового этапа до финала), если сыграет в матче с "Бенфикой".

3) Криштиану Роналду готов к дебюту в Лиге чемпионов за "Ювентус". В последний раз он играл в престижнейшем еврокубке не за "Реал" в финале 2009 года. Тогда его "Манчестер Юнайтед" в Риме уступил "Барселоне" - 0:2.