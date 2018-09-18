Сегодня стартует Лига чемпионов
Новости спорта: Во вторник, 18 сентября, стартует 27-й розыгрыш Лиги чемпионов - сезон 2018/19.
В новом сезоне Лига чемпионов изменит время матчей. Вместо привычных 21:45 по Киеву будет два времени - 19:55 и 22:00.
В этом сезоне в самом престижном клубном турнире Европы будет три дебютанта: швейцарский "Янг Бойз", немецкий "Хоффенхайм" и сербская "Црвена Звезда".
Лига Чемпионов (2018/2019) Групповой этап
Расписание матчей 18 сентября|вторник
группа A
22:00 Брюгге - Боруссия Д
22:00 Монако - Атлетико
группа B
19:55 Интер Милан - Тоттенхэм Футбол 2
19:55 Барселона - ПСВ Эйндховен Футбол 1
группа C
22:00 Ливерпуль - ПСЖ Футбол 2
22:00 Црвена Звезда - Наполи
группа D
22:00 Галатасарай - Локомотив М
22:00 Шальке - Порту
Расписание матчей 19 сентября|среда
группа E
19:55 Аякс - АЕК Футбол 1
22:00 Бенфика - Бавария
группа F
19:55 Шахтер Донецк - Хоффенхайм Футбол 2
22:00 Ман Сити - Лион
группа G
22:00 Реал Мадрид - Рома Футбол 1
22:00 Виктория Пльзень - ЦСКА М
группа H
22:00 Янг Бойз - Ман Юнайтед
22:00 Валенсия - Ювентус
УЕФА подготовил интересные факты о том, чего стоит ожидать от матчей ЛЧ на этой неделе.
1) Вратарь "Порту" Икер Касильяс начнет рекордную двадцатую кампанию в Лиге чемпионов.
2) Томас Мюллер станет 35-м футболистом, который сыграл 100 матчей в основной сетке Лиги чемпионов (от группового этапа до финала), если сыграет в матче с "Бенфикой".
3) Криштиану Роналду готов к дебюту в Лиге чемпионов за "Ювентус". В последний раз он играл в престижнейшем еврокубке не за "Реал" в финале 2009 года. Тогда его "Манчестер Юнайтед" в Риме уступил "Барселоне" - 0:2.