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Хацкевич: Нужно терпеть, работать и все получится

Александр Хацкевич
09:36 Сегодня Телеграф
football.ua

Новости спорта: Главный тренер Динамо Александр Хацкевич — о проблеме в атаке своей команды.

Александра Хацкевича беспокоит низкая результативность Динамо.

"У нас есть проблема в атаке, все это понимают. У нас играют молодые ребята и мячи даются нам тяжело. Взаимопонимание еще не на том уровне, на котором хотелось бы".

"Нужно терпеть, работать и все получится", — сказал Хацкевич.

"У нас есть проблема в атаке, все это понимают. У нас играют молодые ребята и мячи даются нам тяжело. Взаимопонимание еще не на том уровне, на котором хотелось бы", — отметил Хацкевич.

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