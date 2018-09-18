Хацкевич: Нужно терпеть, работать и все получится
Новости спорта: Главный тренер Динамо Александр Хацкевич — о проблеме в атаке своей команды.
Александра Хацкевича беспокоит низкая результативность Динамо.
"У нас есть проблема в атаке, все это понимают. У нас играют молодые ребята и мячи даются нам тяжело. Взаимопонимание еще не на том уровне, на котором хотелось бы".
"Нужно терпеть, работать и все получится", — сказал Хацкевич.
"У нас есть проблема в атаке, все это понимают. У нас играют молодые ребята и мячи даются нам тяжело. Взаимопонимание еще не на том уровне, на котором хотелось бы", — отметил Хацкевич.