Хацкевич: Нужно терпеть, работать и все получится

Александра Хацкевича беспокоит низкая результативность Динамо.

"У нас есть проблема в атаке, все это понимают. У нас играют молодые ребята и мячи даются нам тяжело. Взаимопонимание еще не на том уровне, на котором хотелось бы".

"Нужно терпеть, работать и все получится", — сказал Хацкевич.

"У нас есть проблема в атаке, все это понимают. У нас играют молодые ребята и мячи даются нам тяжело. Взаимопонимание еще не на том уровне, на котором хотелось бы", — отметил Хацкевич.