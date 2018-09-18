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Астана отправилась в Киев на матч с Динамо

Болельщики Астаны с командой
10:21 Сегодня Телеграф
ФК Астана
Фото: ФК Астана

Новости спорта: Астана отправилась в Киев на матч с Динамо

Сегодня футболисты и тренерский штаб "Астаны" вылетели в Киев, где сыграют против "Динамо" в рамках групповой стадии Лиги Европы.

Команда отправилась в столицу Украины в следующем составе:

вратари: Ненад Эрич, Александр Мокин, Станислав Павлов;

защитники: Марин Аничич, Юрий Логвиненко, Антонио Рукавина, Сергей Малый, Дмитрий Шомко, Евгений Постников;

полузащитники: Ласло Кляйнхайслер, Иван Маевский, Бактиер Зайнутдинов, Ричард Алмейда, Педро Энрике, Марин Томасов, Серикжан Мужиков, Султан Сагнаєв;

нападающие: Алексей Щеткин, Джуниор Кабананга, Рангело Янга, Роман Муртазаев и Владислав Прокопенко.

Напомним, что матч "Динамо" - "Астана" состоится 20 сентября. Начало поединка 19.55.

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