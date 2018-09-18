Астана отправилась в Киев на матч с Динамо
Новости спорта: Астана отправилась в Киев на матч с Динамо
Сегодня футболисты и тренерский штаб "Астаны" вылетели в Киев, где сыграют против "Динамо" в рамках групповой стадии Лиги Европы.
Команда отправилась в столицу Украины в следующем составе:
вратари: Ненад Эрич, Александр Мокин, Станислав Павлов;
защитники: Марин Аничич, Юрий Логвиненко, Антонио Рукавина, Сергей Малый, Дмитрий Шомко, Евгений Постников;
полузащитники: Ласло Кляйнхайслер, Иван Маевский, Бактиер Зайнутдинов, Ричард Алмейда, Педро Энрике, Марин Томасов, Серикжан Мужиков, Султан Сагнаєв;
нападающие: Алексей Щеткин, Джуниор Кабананга, Рангело Янга, Роман Муртазаев и Владислав Прокопенко.
Напомним, что матч "Динамо" - "Астана" состоится 20 сентября. Начало поединка 19.55.