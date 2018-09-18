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Воронин - о работе в сборной: Шевченко просил меня ездить на матчи

Андрей Воронин
11:05 Сегодня Телеграф
Спорт-Экспресс
Фото: Инстаграм Воронина

Новости спорта: Андрей Воронин рассказал о своей работе с ФФУ и будущем в футболе.

Бывший игрок сборной Украины, который год тому назад был представлен в качестве селекционера национальной команды страны, Андрей Воронин рассказал о сотрудничестве с ФФУ и каким видит свое будущее в футболе.

- Ваше сотрудничество со сборной базировалось на джентльменской договоренности с Шевченко?

- Насколько я понял по нашему разговору с Андреем, меня должны были оформить официально.

Работать на других основаниях я бы не смог: обязанности функционера сопряжены с транспортными и гостиничными расходами, а также прочими издержками, которые должен кто-то оплачивать.

- Контракт с федерацией заключен не был?

- Ни с кем из официальных лиц я бумаг не подписывал. Все задания выполнялись в частном порядке. Главный тренер сборной попросил слетать в Риеку на игру Хорватия - Финляндия перед нашей встречей с хорватами в отборе ЧМ-2018. Кроме того, я посетил матч Лиги чемпионов, в котором дортмундская "Боруссия" играла с "Реалом", чтобы увидеть в деле Андрея Ярмоленко.

- Что должно было входить в ваши обязанности в первую очередь - просмотр легионеров или соперников Украины?

- Изначально мы с Шевченко говорили о наблюдении за кандидатами, выступающими в Германии и в Бельгии. Если тренерскому штабу сборной нужно было получить какую-то информацию по тому или иному футболисту, я бы посмотрел на него вживую и подробно рассказал о его текущей форме.

И, соответственно, если бы было нужно написать отчет по игре кого-то из предстоящих соперниц сборной, это было бы сделано мной в аналогичном режиме. Так было, когда я отправился в Хорватию: Шевченко попросил съездить, федерация заказала мне билеты на самолет и аккредитацию, после чего я полетел в Риеку.

- Но кто оплатил эти расходы, если с ФФУ вас не связывает ни один документ?

- Насколько я знаю, это сделал сам Андрей Шевченко.

- Задания Шевченко годичной давности были официальными или воспринимались как испытательный срок? Получали ли вы за эту работу зарплату?

- Мы вообще не говорили с Андреем о деньгах. Было озвучено предложение, у меня оказалось свободное время. Мысль о том, что я могу вернуться в футбол и буду полезен сборной теперь уже в качестве скаута и тренера-селекционера показалась очень лестной.

- На данный момент ваше сотрудничество сошло на нет?

- Задания, которые я получил и выполнил в октябре прошлого года, оказались первыми и последними. Впоследствии Андрей Николаевич сказал, что официальной договоренности о моем трудоустройстве достигнуть не удалось. Предложений о подписании контракта не поступало.

- Как сам Шевченко объясняет образовавшийся штиль?

- В свое время Андрей затронул тему моей возможной работы в сборной. Конкретные обязанности мы тогда не оговаривали. На уровне личной беседы не исключался вариант, при котором со временем я займу должность одного из помощников главного тренера.

Это могло стать реальностью после ухода Рауля в "Спартак", но наш разговор не возобновился, а сейчас, насколько я понимаю, штаб Шевченко полностью укомплектован

- Как вы видите свое будущее в футболе? Есть желание вернуться в тренерскую профессию - или опыт работы в "Бюдерихе" оставил какой-то осадок?

- Напротив, впечатления от первого тренерского опыта, даже на любительском уровне, остались исключительно позитивные. Если будут интересные предложения, мне нужно соглашаться и получать опыт. Главным в команду высшей лиги идти, конечно, рано, но поучиться у кого-то из старших коллег буду очень рад.

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Новости спорта, Андрей Воронин, Андрей Шевченко, Сборная Украины, ФФУ.
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