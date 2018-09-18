Грядет отставка главного тренера в столичном клубе УПЛ

"К сожалению, в последнем туре Арсенал снова проиграл, не сумев зацепиться за очки в матче с Десной. Мы все ждали и ждем от команды лучших результатов. Но, к сожалению, по прежнему находимся на самом дне турнирной таблицы.

Безусловно, Фабрицио Раванелли пришел в Арсенал как специалист с именем, мы надеялись и верили, что он сможет дать новый импульс нашей команде для выступления в Премьер-лиге. Увы, результаты плачевны, поэтому в этой ситуации надо думать о том, как выйти из сложившегося положения. Мы с большим уважением относимся к Раванелли и к его тренерскому таланту. Мы начинали наше сотрудничество на взаимном уважении, надеемся, что в таких же отношениях, по-джентельменски расстанемся, и сам Равнелли понимает сложившуюся ситуацию.

На мой взгляд, в Арсенале пришло время перемен на посту главного тренера. Пока мы окончательно не завязли на дне турнирной таблицы, команде необходима встряхнуться и уже с новым тренером постараться как можно быстрее выйти из этого пике, чтобы сохранить за собой место в Премьер-лиге", - сказал Пирич.

Напомним, что Фабрицио Раванелли пришел в Арсенал-Киев этим летом. Под его руководством команда в стартовых восьми турах набрала всего 4 очка, из-за чего располагается на последнем месте в УПЛ.