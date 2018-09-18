Президент ФИФА против матчей чемпионата Испании в США

Ла Лига без консультаций с испанской федерацией, профсоюзом футболистов и клубами подписала 15-летний контракт на проведение некоторых матчей турнира на территории США и Канады. Одним из таковых должен стать поединок между Жироной и Барселоной, который состоится 26 января следующего года.

Однако в ФИФА не склонны к тому, чтобы давать разрешение на проведение матчей за рубежом. Президент организации Джанни Инфантино уверен,что домашняя игра должна проводиться на домашнем стадионе, а не в другой стране.

«Я предпочел бы увидеть хороший матч МЛС в США, чем игру испанской Ла Лиги. В футболе основной принцип таков: ты играешь домашний матч дома, а не в другой стране», — цитирует слова Инфантино ESPN.

Пока же запрос от Ла Лиги на проведение матчей в США ФИФА не получала.

«Есть определенные процедуры на случай такого, поэтому мы подождем какого-то официального запроса, который рассмотрим. В частности, подобное предложение должно быть одобрено соответствующей ассоциацией, а также конфедерацией, после чего ФИФА также выражает мнение по этому поводу, поскольку после этого оно может иметь серьезное влияние на футбол в мировом масштабе».

Ранее президент Ла Лиги Хавьер Тебас подчеркнул, что практически наверняка матч Жирона — Барселона состоится в США.