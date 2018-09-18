День Независимости Украины

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Вторник, 18.09.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Сегодня стартует Лига чемпионов
Сегодня стартует Лига чемпионов
Новости: Астана отправилась в Киев на матч с Динамо
Астана отправилась в Киев на матч с Динамо
Новости: Ярмоленко в огне: дубль украинца в матче против Эвертона в АПЛ (Видео)
Ярмоленко в огне: дубль украинца в матче против Эвертона в АПЛ (Видео)
Новости: Украина уступила Черногории в отборе на ЧМ-2019
Украина уступила Черногории в отборе на ЧМ-2019
X

Президент ФИФА против матчей чемпионата Испании в США

Джанни Инфантино
11:55 Сегодня Телеграф
Спорт Арена

Новости спорта: Президенту ФИФА Джанни Инфантино не нравится идея проведения игр чемпионата за рубежом.

Ла Лига без консультаций с испанской федерацией, профсоюзом футболистов и клубами подписала 15-летний контракт на проведение некоторых матчей турнира на территории США и Канады. Одним из таковых должен стать поединок между Жироной и Барселоной, который состоится 26 января следующего года.

Однако в ФИФА не склонны к тому, чтобы давать разрешение на проведение матчей за рубежом. Президент организации Джанни Инфантино уверен,что домашняя игра должна проводиться на домашнем стадионе, а не в другой стране.

«Я предпочел бы увидеть хороший матч МЛС в США, чем игру испанской Ла Лиги. В футболе основной принцип таков: ты играешь домашний матч дома, а не в другой стране», — цитирует слова Инфантино ESPN.

Пока же запрос от Ла Лиги на проведение матчей в США ФИФА не получала.

«Есть определенные процедуры на случай такого, поэтому мы подождем какого-то официального запроса, который рассмотрим. В частности, подобное предложение должно быть одобрено соответствующей ассоциацией, а также конфедерацией, после чего ФИФА также выражает мнение по этому поводу, поскольку после этого оно может иметь серьезное влияние на футбол в мировом масштабе».

Ранее президент Ла Лиги Хавьер Тебас подчеркнул, что практически наверняка матч Жирона — Барселона состоится в США.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, Джанни Инфантино, Ла Лига, Примера, ФИФА.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Шахтер - Хоффенхайм: как "горняки" готовятся к старту в Лиге чемпионов (Фото)

Шахтер - Хоффенхайм: как "горняки" готовятся к старту в Лиге чемпионов (Фото)
Головкин - Альварес 2: лучшие кадры боя

Головкин - Альварес 2: лучшие кадры боя
Яркая победа сборной Украины над Испанией (Фото)

Яркая победа сборной Украины над Испанией (Фото)
Невероятная поддержка и шикарный камбэк: Украина провела второй матч отбора на Евро (Фото)

Невероятная поддержка и шикарный камбэк: Украина провела второй матч отбора на Евро (Фото)
Яркие эмоции, красивые девушки и невероятный футзал: первый матч Украины в отборе на Евро 2019 (Фото)

Яркие эмоции, красивые девушки и невероятный футзал: первый матч Украины в отборе на Евро 2019 (Фото)
1
2
3
4
5
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости футбола

Новичок Динамо Дуэлунд - о своих слабых сторонах и дебюте в УПЛ Назван лучший наставник восьмого тура УПЛ Несколько бразильских футболистов Шахтера пропустят матч с Хоффенхаймом в ЛЧ

Последние новости

Астана отправилась в Киев на матч с Динамо Во Львовской области из-за свадебного банкета слегло 18 человек Данк Леня вошел в топ-5 лучших моментов игрового дня (Видео)
Сегодня читают в спорте
01 Наставник Вест Хэма прокомментировал дубль Ярмоленко в ворота Эвертона
02 Несколько бразильских футболистов Шахтера пропустят матч с Хоффенхаймом в ЛЧ
03 Сегодня стартует Лига чемпионов
04 Украина уступила Черногории в отборе на ЧМ-2019
05 Усик – о финале WBSS: Я задавался вопросом, почему Украина не может провести бой
Новости сегодня
12:04 Курс криптовалют на 18 сентября: Bitcoin обвалился
12:02 Второй гол Зозули в сезоне (Видео)
11:55 iOS 12: Apple официально заявила о работе операционной системы
11:38 Протесты под ГПУ: полиция задержала семерых участников
11:35 У этого фотографа шестеро детей и он делает чудесные снимки с ними (Фото)
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Исторический визит: президент Южной Кореи прибыл в КНДР
Исторический визит: президент Южной Кореи прибыл в КНДР
Новости: Изменения на валютном рынке: когда украинцы смогут покупать валюту онлайн
Украинцам могут разрешить покупать валюту онлайн
Новости: Курс валют от НБУ: в Украине подешевели доллар и евро
Курс валют от НБУ: в Украине подешевели доллар и евро
Новости: Осенний маникюр 2018: роскошный дизайн ногтей в бордовом цвете (Фото)
Осенний маникюр 2018: роскошный дизайн ногтей в бордовом цвете (Фото)
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь