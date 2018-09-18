В Барселоне опасаются низкой посещаемости матчей Лиги чемпионов

Руководство «Барселоны» обеспокоено вероятной низкой посещаемостью предстоящего матча с ПСВ в первом туре группового этапа Лиги чемпионов, который состоится сегодня, 18 сентября.

Как сообщает AS, в связи с ранним началом игры многие болельщики, среди которых жители ближайших городов, могут не успеть прибыть на стадион к стартовому свистку, который прозвучит в 18:55 по местному времени (в 19:55 мск).

Напомним, согласно нововведению УЕФА некоторые матчи Лиги чемпионов с этого сезона будут начинаться раньше остальных. При этом оставшиеся пять игр «Барселоны» в нынешнем розыгрыше группового этапа турнира начнутся в привычное время.

Матч «Барселона» – ПСВ пройдёт на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне и начнётся в 19:55 по киевскому времени. Соперниками команд по групповому этапу являются «Тоттенхэм Хотспур» и «Интер».