У соперника сборной Украины сменился тренер
Новости спорта: Официальный Twitter чешской футбольной ассоциации сообщает о назначении на пост главного тренера Ярослава Шилгавы.
На этой должности он сменил Карела Яролима, под руководством которого команда проиграла матч с Украиной (1:2) в Лиге наций.
О возможном назначении Шилгавы ранее сообщал председатель Чешкой ассоциации футбола Мартин Малик. По его словам, в лице 56-летнего тренера сборная получит одного из самых выдающихся специалистов в истории чемпионатов Чехии.
Tisková konference s novým trenérem #ceskarepre obrazem pic.twitter.com/kC369s0gO0
— Česká fotbalová reprezentace (@ceskarepre_cz) 18 сентября 2018 г.
До работы в сборной Чехии Шилгавы возглавлял Славию с 2016 по 2017 год. В национальной команде он прежде работал ассистентом главного тренера с 2001 по 2009 год.
В октябре чешская сборная сыграет против Украины 16 октября. За три дня до этого на Чехию ожидает еще один матч в рамках Лиги наций против Словакии.