У соперника сборной Украины сменился тренер

На этой должности он сменил Карела Яролима, под руководством которого команда проиграла матч с Украиной (1:2) в Лиге наций.

О возможном назначении Шилгавы ранее сообщал председатель Чешкой ассоциации футбола Мартин Малик. По его словам, в лице 56-летнего тренера сборная получит одного из самых выдающихся специалистов в истории чемпионатов Чехии.

До работы в сборной Чехии Шилгавы возглавлял Славию с 2016 по 2017 год. В национальной команде он прежде работал ассистентом главного тренера с 2001 по 2009 год.

В октябре чешская сборная сыграет против Украины 16 октября. За три дня до этого на Чехию ожидает еще один матч в рамках Лиги наций против Словакии.