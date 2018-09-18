Воронин - о переходе Ярмоленко в Вест Хэм и дебютных голах в АПЛ

Бывший форвард сборной Украины Андрей Воронин прокомментировал выступления Андрея Ярмоленко в состаставе Боруссии, а также заявил, что непонимает, почему дортмундцы продали украинца.

"Я был удивлен. Дортмундцы приобрели игрока за немаленькие деньги, а затем – выставили его на трансфер… При этом очевидно, что каждому футболисту, который переезжает на Запад, нужно время на адаптацию, чтобы освоиться в новом клубе, непривычной культурной среде, более конкурентном чемпионате… В конце концов, нужно выучить язык.

При этом у Андрея были хорошие матчи, особенно на начальном этапе, когда он играл и забивал - в том числе в Лиге чемпионов. Затем у «Боруссии» случился спад, убрали тренера (Петера Боса – прим., при котором появился Ярмоленко, сам игрок получил травму…

В общем, стечение обстоятельств привело к тому, что вторая половина сезона получилась не такой яркой, но ведь это не повод избавляться от только приобретенного футболиста", – считает Воронин.

Напомним, что летом Ярмоленко перебрался в лондонский Вест Хэм, а на минувших выходных впервые появился в стартовом составе "молотобойцев" на матч АПЛ и отличился дублем в ворота Эвертона.