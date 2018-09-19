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Экс-тренер Мариуполя Севидов - о провальных результатах Динамо

Александр Севидов
02:54 Сегодня Телеграф
sport.ua

Новости спорта: Украинский специалист прокомментировал последнее неудачные результаты киевского Динамо.

Бывший главный тренер «Мариуполя» Александр Севидов прокомментировал поединок восьмого тура украинской Премьер-лиги между луганской «Зарей» и киевским «Динамо» (1:1).

«Территориальное преимущество киевлян не принесло им никаких дивидендов. Напротив, контратаки Зари, чем она и славится, были очень эффективными. И забей Громов второй мяч с 3-4 метров, в матче можно было бы ставить точку. В этом случае Динамо было бы трудно отыграться. Но у «динамовцев» заиграло самолюбие и они смогли забить в ответ.

Просматривается некоторый спад в игре Динамо, им трудно даются моменты. В первом тайме луганчане больше претендовали на победу, к чести киевлян, они смогли выровнять игру и сравнять счет. Не думаю, что сильно расстроится Юрий Вернидуб, а вот Динамо должен задуматься, потому что Шахтер отрывается все дальше и дальше.

Проблема «бело-синих», что они все матчи играют в одном ключе, как под копирку. Все игры похожи друг на друга. Поэтому команды приспособились под их стиль, знают манеру игры футболистов, знают сильные стороны. Думаю, и в дальнейшем «динамовцам» будут трудно даваться очки», – сказал Севидов.

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Новости спорта, Александр Севидов, Новости футбола, УПЛ, ФК Динамо (Киев), ФК Заря, ФК Мариуполь.
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