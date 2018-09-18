Звездный партнер Ярмоленко выбыл на длительный срок

Официальный сайт лондонского клуба сообщил, что хавбек Джек Уилшир был прооперирован на предмет травмы лодыжки. Ожидается, что на восстановление ему понадобится около 6 недель.

Повреждение полузащитник получил еще перед матчем с Эвертоном (3:1) в 5-м туре АПЛ. По этой причине его не оказалось в заявке команды.

Из-за травмы Уилшир пропустит ряд матчей Вест Хэма в чемпионате — против Челси (23 сентября), МЮ (29 сентября), Брайтона (5 октября), Тоттенхэма (20 октября), Лестера (27 октября) и Бернли (3 ноября).

Состав Молотобойцев полузащитник пополнил минувшим летом, перейдя на правах свободного агента из Арсенала.

В нынешнем сезоне 26-летний Уилшир сыграл в четырех поединках за Вест Хэм.