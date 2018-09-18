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Экс-игрок сборной Украины - о натурализации Мораеса

Олег Саленко
14:48 Сегодня Телеграф
football24.ua

Новости спорта: Экс-форвард Динамо Олег Саленко прокомментировал возможную натурализацию нападающего Шахтера Жуниора Мораес.

"Натурализация Мораеса сейчас может быть на руку сборной. Национальной команде нужна конкуренция. Стоит задача выхода на чемпионат Европы и на этот раз нашей сборной обязательно нужно его решать.

В матчах против Чехии и Словакии мы видели, что нам не хватает остроты в атакующей линии. Яремчук старается, но пока что не дает необходимого результата. Тот же Беседин травмирован и нам трудно найти замену, если кто-то "вылетает" из-за повреждения.

Если смотреть на чемпионат Украины, то других форвардов-украинский, которые могут усилить сборную, мы не видим. Более забивных нападающих мы не имеем. В Шахтере на этой позиции используют иностранцев. Мораес же может усилить национальную сборную. У него хорошая результативность, работа с мячом и без него. Тем более, быть натурализованным в одной из европейских сборных – это единственный шанс для Жуниора сыграть на чемпионате Европы", – рассказал Саленко для 1927.kiev.ua.

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Все по теме:

Новости спорта, Жуниор Мораес, Новости футбола, Олег Саленко, Сборная Украины, ФК Шахтер, Футбол.
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