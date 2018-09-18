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Смалийчук: Не заберу ни единого своего слова

Олег Смалийчук
22:24 Сегодня Телеграф
Трибуна
Фото: ФК Карпаты

Новости спорта: Вице-президент «Карпат» Олег Смалийчук прокомментировал свое высказывание в сторону болельщиков.

Вице-президент «Карпат» Олег Смалийчук прокомментировал свое высказывание в сторону болельщиков после матча с «Ворсклой» (0:1), который посетили 1 756 зрителей.

«В продолжении темы. Не приду на стадион, потому что: плохие условия в Украине, нет рекламы и билбордов по городу, слишком высокие цены на билеты, «Карпаты» не демонстрируют зрелищной игры.

У меня только один ответ – это все отмазки людей, которые уже утром просыпаются в негативе только из-за того, что проснулись. И вместо того, чтобы самому что-то сделать удачное, решают зайти в интернет и полить грязью тех, кто хотя бы пытается. Болеть за «Барселону» или «Реал» легко. Так же можно менять родину или веру ради более сладкой жизни.

Подстраиваться под успех других – признак слабости. Успех нужно творить самому. Футбольный клуб – это большая семья, которая для достижения успеха должна наоборот объединиться, и быть как единый кулак в трудные времена.

Я не заберу ни единого своего слова. Возможно, слово болельщики мне нужно было взять в кавычки, и тогда бы все поняли, что я имею в виду именно тех горе-критиканов и интернет-писак, которые ничего не создали для успеха нашей семьи.

Отсидеться на диване или где-то там в кустах, пока «Карпаты» не станут успешными, не выйдет! Каждый ваш голос на трибуне, каждый проданный билет для «Карпат» сейчас действительно важен. Будьте выше персональных оскорблений или обид, менеджеры и футболисты приходят и уходят, вы же болеете за герб своего клуба, который, я надеюсь, действительно у вас на груди», – написал Смалийчук.

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Новости спорта, Новости футбола, Олег Смалийчук, УПЛ, ФК Карпаты, Футбол.
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