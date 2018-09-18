Бартомеу: Барселона готова играть в США

Президент Барселоны Жозеп Мария Бартомеу поддерживает идею проведения матчей чемпионата Испании в США.

«Нам нравится эта идея, потому что необходимо искать новые источники дохода и пытаться конкурировать с Премьер-лигой», — цитирует Бартомеу AS.

Однако функционер добавил, что не собираются идти вопреки мнению футбольных властей.

«Если нам разрешать сыграть матч в США, мы это сделаем. Но только в том случае, если все стороны достигнут соглашения. США стремительно развивается, и мы заинтересованы в присутствии на этом рынке».

Также Бартомеу заявил, что не видит никакой политической подоплеки из-за того, что первый матч в Северной Америке должны сыграть каталонские клубы Жирона и Барселона.

«Я не вижу такой проблемы, потому что интерес к проекту проявляют и другие клубы Ла Лиги. Все понимают, что это хорошая возможность для продвижения чемпионата и получения выгоды самими клубами».

Также президент каталонцев добавил, что клуб направил запрос в Федерацию футбола Испании, но официального ответа пока не получил.