Тухель рассказал, сыграет ли Неймар против Ливерпуля

Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель уверен, что форвард французской команды Неймар, пропустивший последний тур национального чемпионата, сыграет с «Ливерпулем» в первом туре группового этапа Лиги чемпионов. Встреча состоится в Англии на стадионе «Энфилд» сегодня, 18 сентября, и начнётся в 22:00 мск.

«Одно могу сказать определённо: Неймар сыграет, однако я не скажу, какую именно роль он будет выполнять. Выпуская в основном составе Ди Марию, ты ничем не рискуешь, но я не могу сказать о его тактическом задании, иначе «Ливерпулю» будет гораздо проще к нам подготовиться.

Этот матч заставит нас показать свои лучшие качества, поможет привыкнуть к давлению и такому высокому уровню, с этим нет никаких проблем. Что нам завтра необходимо, так это показать свой лучший футбол», — цитирует Тухеля официальный сайт УЕФА.