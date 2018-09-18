Клопп сравнил трио Салах-Мане-Фирмино и Неймар-Мбаппе-Кавани

"Проигранный финал в Киеве не является ужасом. Ни в коем случае. Считаю, что мы получили много уважения своей игрой в прошлом сезоне и все видели, что в определенные моменты мы могли выиграть финал.

Это замечательный опыт, прекрасные воспоминания, и я уверен, что это поможет нам сейчас, все те качества, но теперь нам надо начинать заново – используя опыт, но не полагаясь лишь на него.

Я люблю всех своих игроков и не менял бы их на игроков ПСЖ, но я смотрел игру парижан в прошлом и этом сезонах, и она поражает", – цитирует Клоппа goal.com.