Экс-игрок Динамо поделился ожиданиями от игры Шахтера в Лиги чемпионов

"Комфортная преимущество Шахтера над Динамо в чемпионате позволяет команде Паулу Фонсеки спокойно себя чувствовать. В такой ситуации "горнякам" легче концентрироваться, по крайней мере, на ближайший поединкок против Хоффенхайма, в котором дончане, на мой взгляд, являются фаворитами.

У Шахтера более опытная команда для турнира такого ранга. Кроме того, "горняки" играют дома, поэтому наверняка будут атаковать. Бразильцы Шахтера не любят особенно обороняться, поэтому мы увидим атакующий футбол.

А вообще, считаю, что у украинской команды есть все предпосылки для успешного выступления в нынешней Лиге чемпионов и прохода в следующий раунд соревнований", – цитирует Ващука Команда№1.

Напомним, Шахтер стартует в Лиге чемпионов матчем против Хоффенхайма, который состоится Сегодня, 19 сентября, начало матча запланировано на 20:00.