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Капитан Шахтера - о предстоящем матче против Хоффенхайма в Лиги чемпионов

Тайсон
20:01 Сегодня Телеграф
Спорт Арена
Фото: Инстаграм

Новости спорта: Капитан Горняков ждет хорошего выступления от донецкой команды завтра.

Полузащитник Шахтера Тайсон оптимистично настроен перед матчем первого тура Лиги чемпионов против Хоффенхайма.

«Мы являемся сильными оптимистами и хорошо готовы к матчу. К новому сопернику готовимся хорошо, ожидаем хорошего матча, который в итоге принесет нам победу.

Помогут ли нам кадровые проблемы у Хоффенхайма? В общем, это очень сильная команда, которая в Бундеслиге показала хороший результат. Если в немецкой команде есть травмированные, то их смогут заменить другие игроки. Для нас куда важнее собственная игра завтра. Нам очень хочется победить.

Часто ли мне приходится надевать цивильные костюмы, в котором я сейчас нахожусь? Не мы придумали надевать такие костюмы. Это Мистер придумал. Не знаю, насколько мне красиво в таком костюме. Мне, впрочем, неважно, что на мне одето. Мне важнее всегда оставаться профессионалом, вне зависимости от того, какой костюм на мне.

Поможет ли нам больший опыт выступлений в Лиге чемпионов, нежели есть у Хоффенхайма? Думаю, это никак не повлияет на игру и не даст нам какого-то преимущества. Если Хоффенхайм попал в группу Лиги чемпионов, то добился этого по праву. Команда играет в сильном чемпионате Германии, и это говорит о силе нашего соперника», — рассказал Тайсон.

Также бразильский хавбек сравнил чемпионат Украины и Лигу чемпионов.

«У нас есть мотивация на все матчи — и в чемпионате Украине, и в Лиге чемпионов. Впрочем, не стоит скрывать, что это два совершенно разных турнира. Однако у нас всегда максимальная мотивация. Тем более, когда мы проводим свои матчи в Харькове, где нас так хорошо поддерживают. Завтра мы всей командой постараемся поддержать Сергея Болбата, который будет дебютировать в Лиге чемпионов. Для него это будет большое событие. Постараемся порадовать его победным результатом», — добавил бразилец.

Кроме того, футболист ответил на вопрос, почему не покинул Шахтер прошлым летом.

«Почему летом я никуда не ушел из Шахтера? Мне сложно ответить. Все, чего я добился в своей карьере, я добился благодаря Мистеру и выступлениям за такую великую команду как Шахтер. Сейчас мне кажется, что я больше уже никуда не уйду из Шахтера и буду в этом клубе до завершения своей карьеры», — заявил капитан Горняков.

Напомним, матч Шахтер – Хоффенхайм состоится в среду, 19 сентября. Начало игры в 19:55.

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Новости спорта, Лига Чемпионов, Новости футбола, Тайсон, Футбол.
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