Шахтер - Хоффенхайм: слова Нагельсмана перед матчем Лиги чемпионов

31-летний главный тренер немецкого «Хоффенхайма» Юлиан Нагельсман рассказал о подготовке к матчу первого тура группового этапа Лиги чемпионов с донецким «Шахтером».

- У вас уже есть опыт игры в Лиге чемпионов. Насколько он поможет вам завтра?

- Да, мы играли в Лиге чемпионов. Посмотрим, насколько хорошо мы усвоили полученные уроки. Нелегко играть на выезде. В Украине мы еще не были. Стадион и окружение может оказать влияние на нашу игру. Посмотрим, что будет завтра. Время покажет.

- Поражения, которые вы потерпели в Бундеслиге, насколько они отражаются на команде?

- Сложно проиграть одну-две игры, а потом играть через три дня. Мы должны к этому привыкнуть. Мы должны так распределять свои силы, чтобы показывать высококлассную игру, невзирая на предыдущие результаты. Мы должны уметь распределять силы надлежащим образом.

- Перед игрой Паулу Фонсека говорил, что «Шахтеру» будет очень непросто в игре с «Хоффенхаймом». Что вы об этом думаете?

- «Шахтер» в предыдущих сезонах использовал схему и с тремя, и с четырьмя защитниками. Конечно, я не скажу, какую схему мы будем использовать завтра, вы сами все увидите. Мы будем стараться атаковать. «Шахтер» отлично подготовлен тактически, игра «горняков» отличается высокой вариативностью. «Шахтер» хорошо комбинирует оборону и атаку, в этом и заключается его сила.

- Как обстоят кадровые дела в команде?

- Состояние Джошуа таково, что мы решаем вопрос о его дальнейшем участии в тренировках. Всего до восьми игроков имеют различные повреждения. Очень сложно работать в такой ситуации. Но мы продолжаем работать. У нас впереди серьезная игра. Я прошу игроков выкладываться на полную.

- Эксперты и букмекеры считают, что «Шахтер» завтра обыграет «Хоффенхайм»…

- Я больше знаю о «Шахтере», чем о букмекерах, которые придумывают ставки на игры. «Шахтер» — сильная команда. Но я думаю, что их коэффициент на победу «Шахтера» окажется неверным.

- В прошлом матче против «Фортуны» Крамарич не использовал стопроцентный шанс забить. Говорили ли вы с ним об этом?

- Игроку сложно дается такая ситуация. Но обстоятельства сложились так, что он не забил. Игрок должен найти в себе силы абстрагироваться от этой ситуации и продолжать играть.

- Как в таком молодом возрасте достигать таких крутых результатов, будучи тренером?

- Хочу сказать, что я даже не знаю, кого благодарить за это. Команда без тренера не может достичь такого результата, равно как и тренер без команды. Хочу поблагодарить своих игроков за то, что я работаю на таком уровне. Без игроков это было бы невозможно.

- Какую одежду вы выберете для завтрашней игры?

- Поговорю со своим тренерским штабом. Посмотрим, в чем вы меня увидите.

- «Шахтер» играет в Харькове, несмотря на то, что команда из Донецка. В силу обстоятельств, команда должна играть в другом городе. Все сотрудники вынуждены работать не дома…

- Понимаю ситуацию «Шахтера», понимаю фанатов, которые должны далеко ездить, чтобы поддержать свою команду. Но мы все профессионалы. Нам всем завтра будет нелегко.