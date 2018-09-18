День Независимости Украины

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Вторник, 18.09.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Интер сотворил невероятный камбэк в матче Лиги чемпионов против Тоттенхэма
Интер сотворил невероятный камбэк в матче Лиги чемпионов против Тоттенхэма
Новости: Самые популярные спортсмены Украины в Instagram
Самые популярные спортсмены Украины в Instagram
Новости: Названа точная дата следующего боя Ломаченко
Названа точная дата следующего боя Ломаченко
Новости: Джошуа - Поветкин: прогноз букмекеров на бой
Джошуа - Поветкин: прогноз букмекеров на бой
X

Шахтер - Хоффенхайм: слова Нагельсмана перед матчем Лиги чемпионов

Юлиан Нагельсман
20:42 Сегодня Телеграф
football24.ua

Новости спорта: Наставник "Хоффенхайма" поделился ожиданиями от поединка с донецким клубом.

31-летний главный тренер немецкого «Хоффенхайма» Юлиан Нагельсман рассказал о подготовке к матчу первого тура группового этапа Лиги чемпионов с донецким «Шахтером».

- У вас уже есть опыт игры в Лиге чемпионов. Насколько он поможет вам завтра?

- Да, мы играли в Лиге чемпионов. Посмотрим, насколько хорошо мы усвоили полученные уроки. Нелегко играть на выезде. В Украине мы еще не были. Стадион и окружение может оказать влияние на нашу игру. Посмотрим, что будет завтра. Время покажет.

- Поражения, которые вы потерпели в Бундеслиге, насколько они отражаются на команде?

- Сложно проиграть одну-две игры, а потом играть через три дня. Мы должны к этому привыкнуть. Мы должны так распределять свои силы, чтобы показывать высококлассную игру, невзирая на предыдущие результаты. Мы должны уметь распределять силы надлежащим образом.

- Перед игрой Паулу Фонсека говорил, что «Шахтеру» будет очень непросто в игре с «Хоффенхаймом». Что вы об этом думаете?

- «Шахтер» в предыдущих сезонах использовал схему и с тремя, и с четырьмя защитниками. Конечно, я не скажу, какую схему мы будем использовать завтра, вы сами все увидите. Мы будем стараться атаковать. «Шахтер» отлично подготовлен тактически, игра «горняков» отличается высокой вариативностью. «Шахтер» хорошо комбинирует оборону и атаку, в этом и заключается его сила.

- Как обстоят кадровые дела в команде?

- Состояние Джошуа таково, что мы решаем вопрос о его дальнейшем участии в тренировках. Всего до восьми игроков имеют различные повреждения. Очень сложно работать в такой ситуации. Но мы продолжаем работать. У нас впереди серьезная игра. Я прошу игроков выкладываться на полную.

- Эксперты и букмекеры считают, что «Шахтер» завтра обыграет «Хоффенхайм»…

- Я больше знаю о «Шахтере», чем о букмекерах, которые придумывают ставки на игры. «Шахтер» — сильная команда. Но я думаю, что их коэффициент на победу «Шахтера» окажется неверным.

- В прошлом матче против «Фортуны» Крамарич не использовал стопроцентный шанс забить. Говорили ли вы с ним об этом?

- Игроку сложно дается такая ситуация. Но обстоятельства сложились так, что он не забил. Игрок должен найти в себе силы абстрагироваться от этой ситуации и продолжать играть.

- Как в таком молодом возрасте достигать таких крутых результатов, будучи тренером?

- Хочу сказать, что я даже не знаю, кого благодарить за это. Команда без тренера не может достичь такого результата, равно как и тренер без команды. Хочу поблагодарить своих игроков за то, что я работаю на таком уровне. Без игроков это было бы невозможно.

- Какую одежду вы выберете для завтрашней игры?

- Поговорю со своим тренерским штабом. Посмотрим, в чем вы меня увидите.

- «Шахтер» играет в Харькове, несмотря на то, что команда из Донецка. В силу обстоятельств, команда должна играть в другом городе. Все сотрудники вынуждены работать не дома…

- Понимаю ситуацию «Шахтера», понимаю фанатов, которые должны далеко ездить, чтобы поддержать свою команду. Но мы все профессионалы. Нам всем завтра будет нелегко.

 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, Лига Чемпионов, Новости футбола, ФК Хоффенхайм, ФК Шахтер, Футбол, Юлиан Нагельсман.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Шахтер - Хоффенхайм: как "горняки" готовятся к старту в Лиге чемпионов (Фото)

Шахтер - Хоффенхайм: как "горняки" готовятся к старту в Лиге чемпионов (Фото)
Головкин - Альварес 2: лучшие кадры боя

Головкин - Альварес 2: лучшие кадры боя
Яркая победа сборной Украины над Испанией (Фото)

Яркая победа сборной Украины над Испанией (Фото)
Невероятная поддержка и шикарный камбэк: Украина провела второй матч отбора на Евро (Фото)

Невероятная поддержка и шикарный камбэк: Украина провела второй матч отбора на Евро (Фото)
Яркие эмоции, красивые девушки и невероятный футзал: первый матч Украины в отборе на Евро 2019 (Фото)

Яркие эмоции, красивые девушки и невероятный футзал: первый матч Украины в отборе на Евро 2019 (Фото)
1
2
3
4
5
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости футбола

Экс-игрок Динамо поделился ожиданиями от игры Шахтера в Лиги чемпионов Клопп сравнил трио Салах-Мане-Фирмино и Неймар-Мбаппе-Кавани Бартомеу: Барселона готова играть в США

Последние новости

Наводнение в Нигерии: в стране объявили национальную катастрофу "Мисс Украина 2018": чем в этом году будет удивлять конкурс красоты Месси невероятным ударом со штрафного забил первый гол Лиги чемпионов-2018/19 (Видео)
Сегодня читают в спорте
01 Наставник Вест Хэма прокомментировал дубль Ярмоленко в ворота Эвертона
02 Сегодня стартует Лига чемпионов
03 Несколько бразильских футболистов Шахтера пропустят матч с Хоффенхаймом в ЛЧ
04 Время начала матчей Лиги чемпионов изменилось
05 Украина уступила Черногории в отборе на ЧМ-2019
Новости сегодня
22:04 В США продолжает бушевать "Флоренс": число жертв растет
22:03 Интер сотворил невероятный камбэк в матче Лиги чемпионов против Тоттенхэма
22:01 Нашествие медуз в Одессе: пострадали около полутысячи человек (видео)
21:59 Вы будете смеяться: кулинарные неудачи, от которых будет дергаться глаз
21:41 Рада поддержала 17-кратный штраф за непристегнутый ремень безопасности
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Неуправляемые украинские РС-80 "Оскол" успешно прошли испытания
Неуправляемые украинские РС-80 "Оскол" успешно прошли испытания
Новости: В НАПК предупредили о звонках мошенников декларантам
В НАПК предупредили о звонках мошенников декларантам
Новости: Неутешительный прогноз: синоптики рассказали, когда похолодает
Синоптики рассказали, когда похолодает
Новости: Названо город, в котором пройдет показ Victoria's Secret в этом году
Названо город, в котором пройдет показ Victoria's Secret в этом году
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь