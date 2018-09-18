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Экс-игрок Шахтера получил наказание за плевок в лицо сопернику

Дуглас Коста
21:09 Сегодня Телеграф
football24.ua

Новости спорта: Бразилец уже извинился за свое поведение на своей странице в Instagram

Нападающий "Ювентуса" Дуглас Коста получил дисквалификацию на четыре матча чемпионата Италии, сообщает Football Italia. Наказание бразилец получил за свое поведение в матче против "Сассуоло" (2:1). В конце игры он был удален с поля за удар локтем и плевок в лицо нападающему соперника Федерико Ди Франческо. После матча Коста извинился за свое поведение.

"Я хотел бы извиниться перед всеми поклонниками "Ювентуса". Я также прошу прощения у своих товарищей по команде, которые всегда со мной в хорошие и плохие времена. Я вел себя отвратительно и извиняюсь перед всеми за это", – написал Коста в Instagram.

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу "Ювентуса". Дубль в составе туринского клуба оформил португальский форвард Криштиану Роналду.

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Новости спорта, Дуглас Коста, Новости футбола, ФК Ювентус, Футбол.
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