Барселона разгромила ПСВ в стартовом туре нового сезона Лиги чемпионов

«Барселона» одержала победу над ПСВ в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча прошла в Барселоне на стадионе «Камп Ноу» и завершилась со счётом 4:0 в пользу хозяев.

На 31-й минуте Лионель Месси открыл счёт в матче, послал мяч в угол ворот ударом со штрафного. На 74-й минуте Усман Дембеле развернулся между двумя защитниками, вышел на ударную позицию и послал мяч под дальнюю штангу. Спустя три минуты Иван Ракитич закинул мяч в штрафную площадь на ход Месси, а Лео тонким ударом в касание сделал счёт крупным.

Вскоре каталонцы остались в меньшинстве — на 79-й минуте Самуэль Юмтити получил вторую жёлтую карточку. Впрочем, это не помешало «Барселоне» забить четвёртый гол — на 87-й минуте Месси оформил хет-трик.

В параллельном матче группы В «Интер» обыграл «Тоттенхэм» — 2:1. Таким образом, «Барселона» возглавила квартет, «Интер» — второй, «Тоттенхэм» — третий, а ПСВ занимает последнее место.