Интер сотворил невероятный камбэк в матче Лиги чемпионов против Тоттенхэма

В первом туре группового этапа Лиги чемпионов миланский «Интер» принимал «Тоттенхэм Хотспур». Встреча состоялась на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане и завершилась со счётом 2:1 в пользу итальянской команды.

На 53-й минуте датский полузащитник «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен пробил низом и открыл счёт. В концовке встречи, на 86-й минуте, нападающий «Интера» Мауро Икарди сравнял счёт, забив мяч с лёта в нижний угол ворот Михела Ворма. Победный гол забил хавбек миланцев Матиас Весино Фалеро.

Ответная встреча команд состоится в рамках пятого тура группового этапа турнира.«Тоттенхэм» и «Интер» сыграют на стадионе «Уэмбли» в Лондоне 28 ноября. Соперниками клубов в группе являются эйндховенский ПСВ и «Барселона».