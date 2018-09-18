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Интер сотворил невероятный камбэк в матче Лиги чемпионов против Тоттенхэма

Мауро Икарди
22:03 Сегодня Телеграф
championat.com

Новости спорта: Интер сумел вырвать победу в матче против Тоттенхэма, уступая в счете до 85-ой минуты матча.

В первом туре группового этапа Лиги чемпионов миланский «Интер» принимал «Тоттенхэм Хотспур». Встреча состоялась на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане и завершилась со счётом 2:1 в пользу итальянской команды.

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На 53-й минуте датский полузащитник «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен пробил низом и открыл счёт. В концовке встречи, на 86-й минуте, нападающий «Интера» Мауро Икарди сравнял счёт, забив мяч с лёта в нижний угол ворот Михела Ворма. Победный гол забил хавбек миланцев Матиас Весино Фалеро.

Ответная встреча команд состоится в рамках пятого тура группового этапа турнира.«Тоттенхэм» и «Интер» сыграют на стадионе «Уэмбли» в Лондоне 28 ноября. Соперниками клубов в группе являются эйндховенский ПСВ и «Барселона».

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Новости спорта, Лига Чемпионов, Мауро Икарди, Новости футбола, ФК Интер (Милан), ФК Тоттенхэм, Футбол.
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