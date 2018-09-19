"Галатасарай" уничтожил "Локомотив" в Стамбуле в матче Лиги чемпионов

Встреча прошла в Стамбуле на стадионе «Тюрк Телеком» и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.

На 9-й минуте Гарри Родригес с левого края дошёл до штрафной, на замахах убрал двух соперников и мощно пробил в нижний угол — мяч от рук Гилерме влетел в сетку.

В середине второго тайма Эрен Дердийок удвоил преимущество турок — швейцарец со штрафного пробил мимо стенки, вогнав мяч в нижний угол ворот «железнодорожников».

В концовке «Галатасарай» остался в меньшинстве — вторую жёлтую карточку получил Баду Н'Диайе. Несмотря на это, хозяева забили третий мяч — Селчук Инан реализовал пенальти.

В параллельном матче группы D «Шальке-04» и «Порту» сыграли вничью — 1:1. Таким образом, «Галатасарай» возглавил квартет, а «Локомотив» расположился на последней строчке.