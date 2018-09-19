Шахтер - Хоффенхайм: слова Фонсеки перед матчем Лиги чемпионов

Главный тренер «Шахтера» Паулу Фонсека накануне матча группового этапа Лиги чемпионов против «Хоффенхайма» заявил, что вместо травмированного Виллингтона Нема с первых минут сыграет хавбек Сергей Болбат.

«Мы постарались максимально изучить «Хоффенхайм». Они великолепно провели прошлый сезон, прекрасно понимаем их сильные стороны.

У нашего соперника очень особенная схема. Мы очень много раз смотрели видео, изучали, что может «Хоффенхайм», какие могут быть у них слабые стороны. Их состав практически не изменился. Команда – сильна, как коллектив в целом.

В межсезонье нас покинули важные и опытные футболисты. Но пришли молодые ребята, которым нужно время для адаптации. Сейчас я вижу, что все ребята хорошо дают отличную продуктивность. Этот факт не заставляет меня переживать по поводу нашего будущего.

Веллингтон Нем в последнее время очень помогал нашей команде, но он сейчас травмирован. Могу сказать, что завтра на его позиции сыграет Сергей Болбат».