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Чигринский рассказал о перспективах АЕКа в Лиге чемпионов

Дмитрий Чигринский
07:50 Сегодня Телеграф
football24.ua

Новости спорта: Украинский защитник АЕКа Дмитрий Чигринский рассказал о перспективах своей команды в Лиге чемпионов.

"В последние годы команда постоянно прогрессировала. Теперь АЕК ждет новый вызов – Лига Чемпионов. Участие в турнире является чем-то особенным и важным для всех в команде, и мы все готовимся на максимуме.

Мы начинаем с Аяксом, и, несмотря на некоторые трудности, наша команда сделает все возможное и будет бороться за лучший результат.

Конечно, фаворитом группы является Бавария. Это команда с великими игроками и мощным менеджментом. Бавария – машина, которая никогда не останавливается. Но я верю в нашу команду, и я настроен оптимистично. Мы знаем, чего можем достичь, будем играть на максимуме", – цитирует Sport.ua со ссылкой на novasports.gr.

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Новости спорта, Дмитрий Чигринский, Новости футбола, Футбол.
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