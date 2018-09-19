Чигринский рассказал о перспективах АЕКа в Лиге чемпионов

"В последние годы команда постоянно прогрессировала. Теперь АЕК ждет новый вызов – Лига Чемпионов. Участие в турнире является чем-то особенным и важным для всех в команде, и мы все готовимся на максимуме.

Мы начинаем с Аяксом, и, несмотря на некоторые трудности, наша команда сделает все возможное и будет бороться за лучший результат.

Конечно, фаворитом группы является Бавария. Это команда с великими игроками и мощным менеджментом. Бавария – машина, которая никогда не останавливается. Но я верю в нашу команду, и я настроен оптимистично. Мы знаем, чего можем достичь, будем играть на максимуме", – цитирует Sport.ua со ссылкой на novasports.gr.