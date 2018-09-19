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Лига чемпионов: результаты матчей 18 сентября

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08:36 Сегодня Телеграф

Состоялись первые матчи стартового тура Лиги чемпионов 2018/19.

Вчера, 18 сентября состоялись первые матчи стартового тура нового сезона Лиги чемпионов. Ливерпуль и ПСЖ выдали невероятный матч, Месси установил несколько уникальных рекордов и сенсация в Белграде.

Вторник, 18 сентября

Группа B

"Барселона" – ПСВ – 4:0

Голы: Месси (32, 77, 87), Дембеле (74)

"Интер" – "Тоттенхэм" – 2:1

Голы: Икарди (85), Весино (90) - Эриксен (53)

Группа A

"Брюгге" – "Боруссия" Д – 0:1

Гол: Пулишич (85)

"Монако" – "Атлетико" – 1:2

Голы: Грансир (18) – Диего Коста (31), Хименес (45)

Группа C

"Ливерпуль" – "ПСЖ" – 3:2

Голы: Старридж (30), Милнер (36, пен), Фирмино (90+2) – Менье (40), Мбаппе (83)

"Црвена Звезда" – "Наполи" – 0:0

Группа D

"Галатасарай" – "Локомотив" – 3:0

Голы: Родригеш (9), Дердийок (67), Инан (90+4, пен)

"Шальке" – "Порту" – 1:1


Голы: Эмболо (64) – Отавио (75, пен)

Напомним, что донецкий "Шахтер" стартует в Лиге чемпионов в среду, 19 сентября, матчем с "Хоффенхаймом".

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Лига Чемпионов, Новости футбола, ПСЖ, ФК Барселона, ФК Ливерпуль, ФК Тоттенхэм, Футбол.
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