Лига чемпионов: результаты матчей 18 сентября
Состоялись первые матчи стартового тура Лиги чемпионов 2018/19.
Вчера, 18 сентября состоялись первые матчи стартового тура нового сезона Лиги чемпионов. Ливерпуль и ПСЖ выдали невероятный матч, Месси установил несколько уникальных рекордов и сенсация в Белграде.
Вторник, 18 сентября
Группа B
"Барселона" – ПСВ – 4:0
Голы: Месси (32, 77, 87), Дембеле (74)
"Интер" – "Тоттенхэм" – 2:1
Голы: Икарди (85), Весино (90) - Эриксен (53)
Группа A
"Брюгге" – "Боруссия" Д – 0:1
Гол: Пулишич (85)
"Монако" – "Атлетико" – 1:2
Голы: Грансир (18) – Диего Коста (31), Хименес (45)
Группа C
"Ливерпуль" – "ПСЖ" – 3:2
Голы: Старридж (30), Милнер (36, пен), Фирмино (90+2) – Менье (40), Мбаппе (83)
"Црвена Звезда" – "Наполи" – 0:0
Группа D
"Галатасарай" – "Локомотив" – 3:0
Голы: Родригеш (9), Дердийок (67), Инан (90+4, пен)
"Шальке" – "Порту" – 1:1
Голы: Эмболо (64) – Отавио (75, пен)
Напомним, что донецкий "Шахтер" стартует в Лиге чемпионов в среду, 19 сентября, матчем с "Хоффенхаймом".