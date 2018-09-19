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Клопп прокомментировал невероятную победу Ливерпуля над ПСЖ в Лиге чемпионов

Юрген Клопп
08:48 Сегодня Телеграф
championat.com

Новости спорта: Наставник "Ливерпуля" доволен победой над ПСЖ в поединке Лиги чемпионов (3:2)

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал победу над ПСЖ (3:2) в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Это было великолепно. Мы играли смело и очень страстно. Не давали сопернику разбежаться и здорово оборонялись. Это было замечательно.

Старридж провел отличный матч. Действительно отличный. Вчера у Фирмино не было шансов сыграть, но сегодня он впервые снова смог открыть свой глаз.

Сегодня мы не узнали ничего такого, чего не знали до этого. Против ПСЖ нельзя играть на 95%. Победу можно одержать только, если играешь на максимуме.

Справиться сразу и с Неймаром, и с Ди Марией — задача непростая, но я не помню, чтобы они имели много моментов. Мы хорошо оборонялись.

Когда ты слышишь, что «Ливерпуль» играет с ПСЖ, уже не думаешь, что у «Ливерпуля» нет ни единого шанса. Два-три года назад было иначе. Ребята просто здорово справились с планом на игру», — сказал Клопп.

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Новости спорта, Лига Чемпионов, Новости футбола, ФК Ливерпуль, Футбол, Юрген Клопп.
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