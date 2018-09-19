Тухель прокомментировал поражение ПСЖ в матче против Ливерпуля

Главный тренер ПСЖ Томас Тухель прокомментировал поражение от «Ливерпуля» (2:3) в первом туре группового этапа Лиги чемпионов. Решающий мяч парижане пропустили уже в компенсированное время. Слова немецкого специалиста приводит пресс-служба UEFA:

«Мы выдали отличный первый тайм, по итогам которого «Ливерпуль» не заслуживал преимущества в два мяча. Но даже в этой ситуации мы не сдались и играли смело. После перерыва мы слишком легко расставались с мячом. Мы по-прежнему верим в свою организацию игры в обороне. В концовке пришлось тяжело, но поражения мы не заслуживали.

Мы должны агрессивнее идти вперед, но это был всего лишь первый мой матч во главе ПСЖ в Лиге чемпионов. Надо улучшать игру с тремя форвардами, чтобы мы могли решать исход упорных матчей в свою пользу. Верю, что ребята прибавят в следующих матчах».