Ливерпуль - ПСЖ: видео голов и обзор невероятного матча Лиги чемпионов

Английский Ливерпуль добыл победу над ПСЖ в компенсированное время матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов. Притом, что Ливрепуль по ходу матча выигрывал 2:0, но едва не упустил победу.

Ливерпуль - ПСЖ 3:2

Голы: Старридж, 30, Милнер, 36 (с пенальти), Фирмино, 90+2 — Менье, 40, Мбаппе, 83

Ливерпуль: Алиссон — Александер-Арнольд, Гомес, ван Дейк, Робертсон — Милнер, Хендерсон, Вейналдум — Салах (Шакири, 85), Старридж (Фирмино, 72), Мане (Фабиньо, 90+3)

ПСЖ: Ареола — Менье, Кимпембе, Силва, Бернат — Рабьо, Маркиньос, Ди Мария (Чупо-Мотинг, 80) — Мбаппе, Кавани (Дракслер, 80), Неймар