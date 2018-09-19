Шахтер – Хоффенхайм: когда и где смотреть матч Лиги чемпионов
Новости спорта: Шахтер в первом туре группового этапа Лиги чемпионов примет Хоффенхайм.
В новом сезоне чемпионата Украины Шахтер проиграл всего один матч. Теперь у него есть хорошая возможность удачно стартовать и в Лиге чемпионов - в матче первого тура Горняки примут в Харькове Хоффенхайм.
Немецкая команда является бронзовым призером Бундеслиги прошлого сезона, однако в начале нового футбольного года столкнулась с серьезными трудностями. Команду постигла эпидемия травм и из трех стартовых матчей в чемпионате Германии она выиграла всего один.
Матч Шахтер - Хоффенхайм состоится в среду, 19 сентября, начало - в 19:55. На украинском телевидении матч будет представлен на канале Футбол 2.
В других странах матч покажут:
Германия - DAZN;
Польша - Polsat Sport Premium 3;
Беларусь - Беларусь 5;
Румыния - Telecom Sport;
Италия - Sky Go Italia;
Испания - Movistar+;
Франция - RMC Sport 1;
Великобритания - BT Sport 1;
Израиль - Sport +5.
Напомним, кроме Шахтера и Хоффенхайма в группе F выступают еще и французский Лион и английский Манчестер Сити.