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Шахтер – Хоффенхайм: когда и где смотреть матч Лиги чемпионов

ФК Шахтер
10:26 Сегодня Телеграф
ua-football.com
ФК Шахтер

Новости спорта: Шахтер в первом туре группового этапа Лиги чемпионов примет Хоффенхайм.

В новом сезоне чемпионата Украины Шахтер проиграл всего один матч. Теперь у него есть хорошая возможность удачно стартовать и в Лиге чемпионов - в матче первого тура Горняки примут в Харькове Хоффенхайм.

Немецкая команда является бронзовым призером Бундеслиги прошлого сезона, однако в начале нового футбольного года столкнулась с серьезными трудностями. Команду постигла эпидемия травм и из трех стартовых матчей в чемпионате Германии она выиграла всего один.

Матч Шахтер - Хоффенхайм состоится в среду, 19 сентября, начало - в 19:55. На украинском телевидении матч будет представлен на канале Футбол 2.

В других странах матч покажут:

Германия - DAZN;

Польша - Polsat Sport Premium 3;

Беларусь - Беларусь 5;

Румыния - Telecom Sport;

Италия - Sky Go Italia;

Испания - Movistar+;

Франция - RMC Sport 1;

Великобритания - BT Sport 1;

Израиль - Sport +5.

Напомним, кроме Шахтера и Хоффенхайма в группе F выступают еще и французский Лион и английский Манчестер Сити.

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Новости спорта, Лига Чемпионов, Новости футбола, ФК Хоффенхайм, ФК Шахтер, Футбол.
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