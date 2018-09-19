Арсенал - Ворскла: слова Сачко перед историческим матчем Лиги Европы

Тренер полтавчан сообщил, что команда хорошо подготовилась к поединку с Арсеналом. Однако фаворитом встречи все равно остаются лондонцы, хотя Сачко и рассчитывает на положительный результат.

«Летим в Лондон с хорошим настроением. С составом тренерский штаб определится перед игрой. Понимаем, что игра ждет нас непростая, историческая. Фаворит — безусловно, Арсенал. Понимаем, что едем туда защищать страну, город, эмблему клуба. Ничего от этой поездки не потеряем, а приобрести можем, показав хорошую игру и положительный результат. Настроение у нас хорошее», — сказал перед вылетом в Лондон главный тренер Ворсклы.

«Много посмотрели игр Арсенала. Много информации было доведено до ребят. Еще предстоят групповые беседы, индивидуальные беседы, командная установка будет. У нас есть еще сутки для того, чтобы подкорректировать. Запланированная работа ведется, и мы готовы к этой игре».

Также Сачко сообщил, что у игроков есть дополнительная мотивация проявить себя на фоне такого соперника, как Арсенал. При этом он дал понять, что играть в открытый футбол против Канониров Ворскла не станет.

«Есть дополнительная мотивация играть на таком уровне против такой команды как Арсенал. Посмотреть это все, увидеть, ощутить. Набраться опыта. В таких играх ребята должны еще больше верить в себя, и они, думаю, это понимают».

«Не думаю, что это секрет: мы не побежим вперед с первых минут, открыв все зоны. Арсенал — очень приличная команда, с хорошей группой атаки, с техничным и быстрым подбором футболистов. В каждой игре они имеют кучу моментов, много забивают, поэтому в открытый футбол, безусловно, мы с ними играть не будем».

Поединок Арсенал — Ворскла состоится завтра, 20 сентября, на Эмирайтс.