Директор киевского Арсенала рассказал, почему не уволил Раванелли

"Тренера футбольного клуба Арсенал-Киев Раванелли никто не отправлял в отставку. Ни я, ни Ивица ему этого не говорили. Как сгладить эту ситуацию я не знаю. Равнелли очень заведен и, если в субботу с Олимпиком будет удачный результат, то его можно будет успокоить. Все говорят, что нужно менять тренера. Но, мне звонят люди со стороны и говорят, что мы ходим на футбол, потому что у вас есть Раванелли, мы смотрим футбол, потому что у вас есть Раванелли.

На данный момент может нам не хватает результата, но если посмотреть, как мы начинали, и с чего мы начинали, то в данный момент есть большой прогресс. В тренировочном процессе, в самом отношении, в организации – это очень большой шаг. Сейчас это все ломать и возвращаться назад – я этого не хочу", – рассказал Москаленко в комментарии телеканалу Футбол.

Отметим президент столичного клуба Ивица Пирич вчера заявил, что время делать изменения на тренерском мостике Арсенала.