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Директор киевского Арсенала рассказал, почему не уволил Раванелли

Фабрицио Раванелли
12:18 Сегодня Телеграф
football24.ua
Фото: УПЛ

Новости спорта: Генеральный директор киевского Арсенала Александр Москаленко заверил, что итальянский специалист Раванелли останется у руля команды.

"Тренера футбольного клуба Арсенал-Киев Раванелли никто не отправлял в отставку. Ни я, ни Ивица ему этого не говорили. Как сгладить эту ситуацию я не знаю. Равнелли очень заведен и, если в субботу с Олимпиком будет удачный результат, то его можно будет успокоить. Все говорят, что нужно менять тренера. Но, мне звонят люди со стороны и говорят, что мы ходим на футбол, потому что у вас есть Раванелли, мы смотрим футбол, потому что у вас есть Раванелли.

На данный момент может нам не хватает результата, но если посмотреть, как мы начинали, и с чего мы начинали, то в данный момент есть большой прогресс. В тренировочном процессе, в самом отношении, в организации – это очень большой шаг. Сейчас это все ломать и возвращаться назад – я этого не хочу", – рассказал Москаленко в комментарии телеканалу Футбол.

Отметим президент столичного клуба Ивица Пирич вчера заявил, что время делать изменения на тренерском мостике Арсенала.

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Новости спорта, Новости футбола, Фабрицио Раванелли, ФК Арсенал (Киев), Футбол.
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