Экс-голкипер сборной Украины - о матче Шахтер - Хоффенхайм в Лиге чемпионов

Бывший вратарь сборной Украины Андрей Дикань поделился ожиданиями от поединка «Шахтера» и «Хоффенхайма» в Лиге чемпионов.

«Мы знаем, что немцы выделяются своей дисциплиной. Они могут сыграть очень хорошо, но есть у них и небольшие провалы. Я считаю, что «Шахтер» с его лидерами – Тайсоном, Марлосом, которые в очень хорошей форме, и в обороне футболисты очень опытные. Они должны показать футбол и не уступить в борьбе», – сказал Андрей Дыкань.

Матч первого тура группового этапа состоится на стадионе «Металлист» в среду, 19-го сентября. Начало поединка в 19:55 по киевскому времени.