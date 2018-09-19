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Экс-голкипер сборной Украины - о матче Шахтер - Хоффенхайм в Лиге чемпионов

Андрей Дикань
13:21 Сегодня Телеграф
sport.ua

Новости спорта: Бывший вратарь сборной Украины – о предстоящем матче «горняков» с "Хоффенхаймом".

Бывший вратарь сборной Украины Андрей Дикань поделился ожиданиями от поединка «Шахтера» и «Хоффенхайма» в Лиге чемпионов.

«Мы знаем, что немцы выделяются своей дисциплиной. Они могут сыграть очень хорошо, но есть у них и небольшие провалы. Я считаю, что «Шахтер» с его лидерами – Тайсоном, Марлосом, которые в очень хорошей форме, и в обороне футболисты очень опытные. Они должны показать футбол и не уступить в борьбе», – сказал Андрей Дыкань.

Матч первого тура группового этапа состоится на стадионе «Металлист» в среду, 19-го сентября. Начало поединка в 19:55 по киевскому времени.

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Новости спорта, Андрей Дикань, Лига Чемпионов, Новости футбола, ФК Шахтер, Футбол.
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