Белик: Шахтер каким-то Хоффенхаймом не напугать

Бывший нападающий донецкого Шахтера Алексей Белик накануне старта "горняков" в Лиге чемпионов против Хоффенхайма заявил, что соперник не должен быть страшен для команды Фонсеки.

"Шахтер на своем веку, повидал много именитых соперников. В частности, Реал Мадрид, Рома, Манчестер Сити. В каждом матче с данными соперниками, "горняки" показывали высокий уровень игры, в частности, некоторые клубы побеждали.

У Хоффенхайма только лишь дебют в ЛЧ, они старательны, но много пропускают. В их составе есть травмированные игроки, которые не полетели на матч, безусловно это только плюс Шахтеру.

Прогноз? Я думаю, что игра завершится 1:0 или 2:1 в пользу донецкой команды", - заявил Белик.