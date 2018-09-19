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Белик: Шахтер каким-то Хоффенхаймом не напугать

Алексей Белик
13:37 Сегодня Телеграф
isport.ua

Новости спорта: Экс-нападающий Шахтера не сомневается в победе своего клуба в Лиге чемпионов.

Бывший нападающий донецкого Шахтера Алексей Белик накануне старта "горняков" в Лиге чемпионов против Хоффенхайма заявил, что соперник не должен быть страшен для команды Фонсеки.

"Шахтер на своем веку, повидал много именитых соперников. В частности, Реал Мадрид, Рома, Манчестер Сити. В каждом матче с данными соперниками, "горняки" показывали высокий уровень игры, в частности, некоторые клубы побеждали.

У Хоффенхайма только лишь дебют в ЛЧ, они старательны, но много пропускают. В их составе есть травмированные игроки, которые не полетели на матч, безусловно это только плюс Шахтеру.

Прогноз? Я думаю, что игра завершится 1:0 или 2:1 в пользу донецкой команды", - заявил Белик.

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Новости спорта, Алексей Белик, Лига Чемпионов, Новости футбола, ФК Шахтер, Футбол.
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