Двоих игроков Хоффенхайма перед матчем с Шахтером исключили из команды

Тренерский штаб Хоффенхайма во главе с Юлианом Нагельсманном исключил из команды двух игроков, о чем сообщил в интервью менеджер Алекс Розен. Причина заключается в нарушении дисциплины, хотя представитель сине-белых заверил, что ничего серьезного не произошло.

По информации Bild, речь идет о защитнике Джошуа Бренете и форварде Исхаке Бельфодиле. Оба игрока не участвовали в видеосъемке команды, которая состоялась в понедельник.

Тем самым, оба футболиста не помогут сине-белым в ближайшем матче против Шахтера. Хотя вчера главный тренер Хоффенхайма Юлиан Нагельсманн обращал внимание, что участие фулбека в игре с Горняками под вопросом.

В нынешнем сезоне Бренет один раз выходил на замену, а Бельфодил дважды усиливал команду со скамейки запасных.

Поединок Шахтер — Хоффенхайм состоится сегодня в Харькове, начало — в 19:55.