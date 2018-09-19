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Фоменко объяснил, почему возглавил сборную Украины

Михаил Фоменко
14:10 Сегодня Телеграф
Спорт Арена
Фото: ФФУ

Новости спорта: Оказывается, причина заключалась в деньгах.

После ухода Олега Блохина с поста главного тренера сборной Украины в 2012 году ФФУ была занята поисками нового наставника команды. Главой комитета по сборным на тот момент был Михаил Фоменко, который должен был найти нового тренера.

В конечном итоге новым главным тренером национальной команды назначили его. По словам Фоменко, других тренеров также пробовали пригласить, однако финансовый вопрос стал ключевым.

«Я был главой комитета по сборным в Федерации футбола. Тогда надо было срочно искать для национальной сборной тренера. Пробовали пригласить одного, второго, третьего, но у всех были такие заоблачные требования. Ну где Федерация в то время могла взять пять миллионов на зарплату тренера?» — сказал экс-тренер сборной Украины в интервью Rama.com.ua.

«Плюс языковой барьер. Я работал за рубежом, поэтому знаю, как это сложно. Если языка не знаешь — нечего соваться. В Ираке я выучил слов 200 для того, чтобы донести до игроков хоть какие-то футбольные идеи. Ну и была просьба к футболистам, чтобы они не смеялись, когда я разговаривал».

Под руководством Фоменко Украина вышла в плей-офф отбора на ЧМ-2014, где проиграла Франции (2:0, 0:3). А вот в финальную часть Евро-2016 сине-желтые хоть и вышли, но на групповой стадии не набрали ни одного очка.

Сейчас главным тренером сборной Украины является Андрей Шевченко, который перед чемпионатом Европы был помощником Фоменко.

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Новости спорта, Михаил Фоменко, Новости футбола, Сборная Украины, Футбол.
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