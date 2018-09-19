Игрок Ливерпуля только в день матча ЛЧ смог открыть глаз
Новости спорта: Наставник "красных" рассказал о рисках автора победного гола не появиться на поле во вчерашнем матче Лиги чемпионов.
Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп рассказал о глазе Фирмино и про матч против ПСЖ.
"Накануне поединка у Фирмино не было шансов сыграть, но в день матча он впервые снова смог открыть свой глаз.
В день матча мы не узнали ничего такого, чего не знали до этого. Против ПСЖ нельзя играть на 95%. Победу можно одержать только, если играешь на максимуме.
Справиться сразу и с Неймаром, и с Ди Марией – задача сложная, но я не помню, чтобы они имели много моментов. Мы хорошо защищали
Когда ты слышишь, что Ливерпуль играет с ПСЖ, уже не думаешь, что у Ливерпуля нет ни одного шанса. Два-три года назад было иначе. Ребята очень хорошо справились с планом на игру", – цитирует Клоппа официальный сайт УЕФА.