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Шахтер U-19 неудачно стартовал в Юношеской лиге УЕФА (Видео)

ФК Шахтер U19
15:56 Сегодня Телеграф
football24.ua
Фото: Твиттер ФК Шахтер

Новости спорта: Донецкий Шахтер U-19 в стартовом матче Юношеской лиги УЕФА проиграл одногодкам из Хоффенхайма.

Донецкий Шахтер U-19 проиграл немецкому Хоффенхайму U-19 в рамках первого тура Юношеской лиги УЕФА.

Первые минуты поединка получились равными. Уже на 11-й минуте матча Мудрик не реализовал просто убийственный момент. Кулаков на фланге убежал в контракту и выкатил мяч на свободного Мудрика, который оказался один в штрафной Хоффенхайма, однако мощный удар украинца приняла на себя перекладина ворот.

Первый тайм проходил в борьбе в исполнении обеих команд. Под занавес первого тайма "горняки" могли открыть счет во встрече. Бондаренко отдал передачу на Мудрика, тот обыграл последнего защитника, однако пробил в голкипера немецкой команды. Команды ушли бы на перерыв при нулевой ничьей, если бы не фол в штрафной Шахтера на игроке Хоффенхайма. Пенальти взялся пробивать Альберико и не промахнулся – 1:0.

Гол Альберико

Во второй половине встречи картина на футбольном поле изменилась. Хоффенхайм взял мяч под свой контроль, увеличил темп и начал создавать остроту у ворот Трубина. Немцы полностью контролировали ход поединка. Голкипер "горняков" неоднократно выручал свою команду после ударов гостей.

На 61-й минуте встречи Хоффенхайму все-таки вдалсось удвоить свое преимущество. Гости поймали Шахтер на контратаке и уверенно реализовали свой выпад. Забил Тублук.

Обзор первого тайма

Гол Тублука

Гол Кулакова

После этого команды несколько успокоились. До момента, пока за 15 минут до конца матча Шахтер не смог отыграть один мяч. Кулаков выиграл воздух после подачи с углового и результативно пробил головой. После этого Шахтер пытался создавать моменты и обострять у ворот Хоффенхайма, однако немцы спокойно довели матч до конца.

Обзор второго тайма

В итоге 2:1 поражение Шахтера U-19 в рамках 1-го тура Юношеской лиги УЕФА.

Юношеская лига УЕФА, 1 тур

Шахтер U-19 – Хоффенхайм U-19 – 1:2

Голы: Кулаков, 74 – Альберико, 45+2, Тублук, 61

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Новости спорта, Хоффенхайм, Шахтер, Юношеская лига УЕФА.
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