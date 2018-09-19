Моуриньо о группе МЮ: Риск потерпеть неудачу существует всегда

Жозе Моуриньо высказался о соперниках своей команды в Лиге чемпионов. В групповом этапе турнира "Манчестер Юнайтед" сыграет в квартете Н с "Валенсией", "Ювентусом" и "Янг Бойз". Моуриньо считает эту группу одной из самых сильных.

"Мы попали в одну из самых сложных групп и только две команды пройдут дальше. Хотелось бы напомнить, что в прошлом сезоне уже были случаи, когда признанные фавориты не выходили в 1/8 финала.

Например, тот же "Атлетико" не смог преодолеть групповой раунд. Риск потерпеть неудачу существует всегда, для всех без исключения" - сказал Моуриньо.