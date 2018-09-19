Экс-игрок МЮ готов насолить "горожанам" в Лиге чемпионов

Мемфис Депай считает, что вырос как футболист после того, как покинул Манчестер Юнайтед в пользу Лиона.

"Все знают, что моя история с МЮ не была успешной, и я счастлив быть тем игроком, которым являюсь сегодня", — приводит слова голландца Sky Sports.

"Оглядываясь назад, я не хотел, чтобы все так сложилось, но это произошло, и теперь я намного лучший игрок. Я чувствую это в матчах, и другие тоже это замечают".

"После первого сезона в Юнайтед, я не мог отыскать свое место в команде. Я был молод и не получал много возможностей".

В то же время футболист уверен, что сделает все, чтобы насолить прицнипиальному сопернику Юнайтед.

"Я однозначно верю, что Манчестер — красный, и сегодня попытаюсь принести хороший результат в игре против Сити".

За два года в МЮ Депай забил всего 7 голов в 53 поединках. После перехода в Лион зимой 2017-го он стал игроком основы и с тех пор забил 28 мячей в 70 играх.