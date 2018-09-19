День Независимости Украины

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Среда, 19.09.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Лига чемпионов: результаты матчей 18 сентября
Лига чемпионов: результаты матчей 18 сентября
Новости: Шахтер - Хоффенхайм: онлайн-трансляция матча
Шахтер - Хоффенхайм: онлайн-трансляция матча
Новости: Ломаченко - лучший боксер мира
Ломаченко - лучший боксер мира
Новости: Джошуа - Поветкин: прогноз букмекеров на бой
Джошуа - Поветкин: прогноз букмекеров на бой
X

Хацкевич о матче с Астаной в ЛЕ: Наш соперник имеет большой европейский опыт

Александр Хацкевич
18:08 Сегодня Телеграф
xsport.ua

Новости спорта: Александр Хацкевич на пресс-конференции рассказал о подготовке Динамо к ближайшему матчу в Лиге Европы.

Главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич дал свой комментарий накануне старта команды в групповом этапе Лиге Европы на предматчевой пресс-конференции.

"Астана" – достаточно опытная команда. Есть футболисты из своих национальных сборных. То, что им приходится играть по 2-3 матча в неделю – это нормально. Если у игроков есть уровень, то это нормально. Последние игры у "Астаны" была ротация состава, поэтому видно, что они серьезно готовятся к Лиге Европы. Уже вчера они провели тренировку на стадионе "Динамо".

Слова голкипера Динамо перед матчем с Астаной в Лиге Европы
Слова голкипера Динамо перед матчем с Астаной в Лиге ЕвропыЧитать полностью

Наш соперник имеет большой европейский опыт. На протяжении последних четырех лет они на виду, на слуху, и по праву занимает первое место у себя в стране.

Ваню Маевского я знаю еще по работе в сборной Беларуси. Я его туда приглашал. Скажу, что своим трудом он заслужил то место, на котором сейчас находится в "Астане" и сборной.

Во всех линиях у "Астаны" много опытных игроков, но выделяется тройка в нападении – нападающий и крайние полузащитники. Креативных футболистов тоже хватает. Все будет зависеть от наших футболистов, как они сыграют против "Астаны", - отметил главный тренер Динамо.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, Александр Хацкевич, Астана, Лига Европы, ФК Динамо К.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Яркие моменты фантастического матча Лиги чемпионов Ливерпуль - ПСЖ (Фото)

Яркие моменты фантастического матча Лиги чемпионов Ливерпуль - ПСЖ (Фото)
Шахтер - Хоффенхайм: как "горняки" готовятся к старту в Лиге чемпионов (Фото)

Шахтер - Хоффенхайм: как "горняки" готовятся к старту в Лиге чемпионов (Фото)
Головкин - Альварес 2: лучшие кадры боя

Головкин - Альварес 2: лучшие кадры боя
Яркая победа сборной Украины над Испанией (Фото)

Яркая победа сборной Украины над Испанией (Фото)
Невероятная поддержка и шикарный камбэк: Украина провела второй матч отбора на Евро (Фото)

Невероятная поддержка и шикарный камбэк: Украина провела второй матч отбора на Евро (Фото)
1
2
3
4
5
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости футбола

Двоих игроков Хоффенхайма перед матчем с Шахтером исключили из команды Белик: Шахтер каким-то Хоффенхаймом не напугать Экс-голкипер сборной Украины - о матче Шахтер - Хоффенхайм в Лиге чемпионов

Последние новости

Холодницкий: Спецназ НАБУ избил водителя САП КПИ им. Игоря Сикорского создает Институт оборонных технологий Профессиональные рыбачки, от которых все мужчины в восторге (Фото)
Сегодня читают в спорте
01 Владимир Кличко будет преподавать в Гарварде
02 Экс-тренер Мариуполя Севидов - о провальных результатах Динамо
03 Лига чемпионов: результаты матчей 18 сентября
04 Шахтер – Хоффенхайм: когда и где смотреть матч Лиги чемпионов
05 Украинский боксер: Я помогал Поветкину и хотел бы, чтобы он победил Джошуа
Новости сегодня
19:18 В Эфиопии зарегистрировано 1,4 млн беженцев
19:14 Тренер Хоффенхайма установит рекорд ЛЧ в матче с Шахтером
19:14 День рождения Стивена Кинга: лучшие книги короля ужасов
19:10 Шахтер - Хоффенхайм: стартовые составы
19:01 Лучшие идеи, как оригинально украсить свои блюда (Фото)
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Сытник об установлении новых "жучков" в САП: Это неправда
Сытник об установлении новых "жучков" в САП: Это неправда
Новости: Турчинов встретился с депутатами парламента Эстонии
Турчинов встретился с депутатами парламента Эстонии
Новости: Сытник не пришел в антикоррупционный комитет на заседание
Сытник не пришел в антикоррупционный комитет на заседание
Новости: Афиша интересных событий в Украине на 22-23 сентября
Афиша интересных событий в Украине на 22-23 сентября
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь