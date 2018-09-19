Хацкевич о матче с Астаной в ЛЕ: Наш соперник имеет большой европейский опыт

Главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич дал свой комментарий накануне старта команды в групповом этапе Лиге Европы на предматчевой пресс-конференции.

"Астана" – достаточно опытная команда. Есть футболисты из своих национальных сборных. То, что им приходится играть по 2-3 матча в неделю – это нормально. Если у игроков есть уровень, то это нормально. Последние игры у "Астаны" была ротация состава, поэтому видно, что они серьезно готовятся к Лиге Европы. Уже вчера они провели тренировку на стадионе "Динамо".

Наш соперник имеет большой европейский опыт. На протяжении последних четырех лет они на виду, на слуху, и по праву занимает первое место у себя в стране.

Ваню Маевского я знаю еще по работе в сборной Беларуси. Я его туда приглашал. Скажу, что своим трудом он заслужил то место, на котором сейчас находится в "Астане" и сборной.

Во всех линиях у "Астаны" много опытных игроков, но выделяется тройка в нападении – нападающий и крайние полузащитники. Креативных футболистов тоже хватает. Все будет зависеть от наших футболистов, как они сыграют против "Астаны", - отметил главный тренер Динамо.