День Независимости Украины

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Среда, 19.09.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Лига чемпионов: результаты матчей 18 сентября
Лига чемпионов: результаты матчей 18 сентября
Новости: Шахтер - Хоффенхайм: онлайн-трансляция матча
Шахтер - Хоффенхайм: онлайн-трансляция матча
Новости: Ломаченко - лучший боксер мира
Ломаченко - лучший боксер мира
Новости: Джошуа - Поветкин: прогноз букмекеров на бой
Джошуа - Поветкин: прогноз букмекеров на бой
X

Кубок Украины: стали известны даты и места следующих матчей

Кубок Украины
18:56 Сегодня Телеграф
football24.ua

Новости спорта: ФФУ объявила даты и места матчей следующего этапа розыгрыша Кубка Украины.

ФФУ определила даты и время начала матчей третьего предварительного этапа Кубка Украины.

Федерация футбола Украины на своем официальном сайте объявила даты, время и место проведения матчей третьего предварительного этапа розыгрыша Кубка Украины сезона-2018/19.

25 сентября

Сумы – Карпаты. Сумы, ул. Гагарина, 9. Стадион Юбилейный. 18.30.

26 сентября

Нива В – Горняк. Винница, ул. Замостянская, 16 Центральный городской стадион. 16.00.

Калуш – Металлист 1925. Калуш, ул. Черновола, 103. Стадион Химик. 16.00.

Металлург З / СК Днепр-1 - Волынь. Будет определено после матча 20.09.2018.

Зирка – Олимпик. Кропивницкий, ул. Гагарина, 1а. Стадион Звезда. 17.00.

Черноморец – Александрия. Одесса, ул. Маразлиевская, 1/20. Стадион Черноморец. 19.00.

Черкасская-Академия – Арсенал-Киев. Черкасская обл., Черкасский р-н, с. Белозерье, ул. Независимости, 241б. Стадион Заря. 17.00.

Мир – Ингулец. Херсонская обл., С. Горностаевка, ул. Доброскока. Стадион зажал. 15.30.

Мынай – Николаев. Закарпатьска обл., С. Проходи, пл. Народная, 78. Стадион Минай. 17.00.

Кристалл – Десна. Херсон, ул. Лютеранская, 3 Стадион Кристалл. 15.00

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, Кубок Украины, ФФУ.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Яркие моменты фантастического матча Лиги чемпионов Ливерпуль - ПСЖ (Фото)

Яркие моменты фантастического матча Лиги чемпионов Ливерпуль - ПСЖ (Фото)
Шахтер - Хоффенхайм: как "горняки" готовятся к старту в Лиге чемпионов (Фото)

Шахтер - Хоффенхайм: как "горняки" готовятся к старту в Лиге чемпионов (Фото)
Головкин - Альварес 2: лучшие кадры боя

Головкин - Альварес 2: лучшие кадры боя
Яркая победа сборной Украины над Испанией (Фото)

Яркая победа сборной Украины над Испанией (Фото)
Невероятная поддержка и шикарный камбэк: Украина провела второй матч отбора на Евро (Фото)

Невероятная поддержка и шикарный камбэк: Украина провела второй матч отбора на Евро (Фото)
1
2
3
4
5
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости футбола

Двоих игроков Хоффенхайма перед матчем с Шахтером исключили из команды Белик: Шахтер каким-то Хоффенхаймом не напугать Экс-голкипер сборной Украины - о матче Шахтер - Хоффенхайм в Лиге чемпионов

Последние новости

КПИ им. Игоря Сикорского создает Институт оборонных технологий Хацкевич о матче с Астаной в ЛЕ: Наш соперник имеет большой европейский опыт Профессиональные рыбачки, от которых все мужчины в восторге (Фото)
Сегодня читают в спорте
01 Владимир Кличко будет преподавать в Гарварде
02 Экс-тренер Мариуполя Севидов - о провальных результатах Динамо
03 Лига чемпионов: результаты матчей 18 сентября
04 Шахтер – Хоффенхайм: когда и где смотреть матч Лиги чемпионов
05 Украинский боксер: Я помогал Поветкину и хотел бы, чтобы он победил Джошуа
Новости сегодня
19:18 В Эфиопии зарегистрировано 1,4 млн беженцев
19:14 Тренер Хоффенхайма установит рекорд ЛЧ в матче с Шахтером
19:14 День рождения Стивена Кинга: лучшие книги короля ужасов
19:10 Шахтер - Хоффенхайм: стартовые составы
19:01 Лучшие идеи, как оригинально украсить свои блюда (Фото)
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Сытник об установлении новых "жучков" в САП: Это неправда
Сытник об установлении новых "жучков" в САП: Это неправда
Новости: Турчинов встретился с депутатами парламента Эстонии
Турчинов встретился с депутатами парламента Эстонии
Новости: Сытник не пришел в антикоррупционный комитет на заседание
Сытник не пришел в антикоррупционный комитет на заседание
Новости: Афиша интересных событий в Украине на 22-23 сентября
Афиша интересных событий в Украине на 22-23 сентября
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь