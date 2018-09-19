Кубок Украины: стали известны даты и места следующих матчей

ФФУ определила даты и время начала матчей третьего предварительного этапа Кубка Украины.

Федерация футбола Украины на своем официальном сайте объявила даты, время и место проведения матчей третьего предварительного этапа розыгрыша Кубка Украины сезона-2018/19.

25 сентября

Сумы – Карпаты. Сумы, ул. Гагарина, 9. Стадион Юбилейный. 18.30.

26 сентября

Нива В – Горняк. Винница, ул. Замостянская, 16 Центральный городской стадион. 16.00.

Калуш – Металлист 1925. Калуш, ул. Черновола, 103. Стадион Химик. 16.00.

Металлург З / СК Днепр-1 - Волынь. Будет определено после матча 20.09.2018.

Зирка – Олимпик. Кропивницкий, ул. Гагарина, 1а. Стадион Звезда. 17.00.

Черноморец – Александрия. Одесса, ул. Маразлиевская, 1/20. Стадион Черноморец. 19.00.

Черкасская-Академия – Арсенал-Киев. Черкасская обл., Черкасский р-н, с. Белозерье, ул. Независимости, 241б. Стадион Заря. 17.00.

Мир – Ингулец. Херсонская обл., С. Горностаевка, ул. Доброскока. Стадион зажал. 15.30.

Мынай – Николаев. Закарпатьска обл., С. Проходи, пл. Народная, 78. Стадион Минай. 17.00.

Кристалл – Десна. Херсон, ул. Лютеранская, 3 Стадион Кристалл. 15.00