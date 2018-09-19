Кубок Украины: стали известны даты и места следующих матчей
Новости спорта: ФФУ объявила даты и места матчей следующего этапа розыгрыша Кубка Украины.
ФФУ определила даты и время начала матчей третьего предварительного этапа Кубка Украины.
Федерация футбола Украины на своем официальном сайте объявила даты, время и место проведения матчей третьего предварительного этапа розыгрыша Кубка Украины сезона-2018/19.
25 сентября
Сумы – Карпаты. Сумы, ул. Гагарина, 9. Стадион Юбилейный. 18.30.
26 сентября
Нива В – Горняк. Винница, ул. Замостянская, 16 Центральный городской стадион. 16.00.
Калуш – Металлист 1925. Калуш, ул. Черновола, 103. Стадион Химик. 16.00.
Металлург З / СК Днепр-1 - Волынь. Будет определено после матча 20.09.2018.
Зирка – Олимпик. Кропивницкий, ул. Гагарина, 1а. Стадион Звезда. 17.00.
Черноморец – Александрия. Одесса, ул. Маразлиевская, 1/20. Стадион Черноморец. 19.00.
Черкасская-Академия – Арсенал-Киев. Черкасская обл., Черкасский р-н, с. Белозерье, ул. Независимости, 241б. Стадион Заря. 17.00.
Мир – Ингулец. Херсонская обл., С. Горностаевка, ул. Доброскока. Стадион зажал. 15.30.
Мынай – Николаев. Закарпатьска обл., С. Проходи, пл. Народная, 78. Стадион Минай. 17.00.
Кристалл – Десна. Херсон, ул. Лютеранская, 3 Стадион Кристалл. 15.00