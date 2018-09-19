Чигринский не сыграет с первых минут против Аякса
Новости спорта: Греческий АЕК и нидерландский Аякс объявили стартовые составы команд: украинец Чигринский остался в запасе.
Стали известны стартовые составы команд на поединок 1-го тура Лиги Чемпионов между голландским Аяксом и греческим АЕКом.
На этот поединок тренер "Двуглавых орлов" Маринос Оузунидис не предоставил место в основе Дмитрию Чигринскому.
Аякс: Онана — Мазрауи, де Йонг, Блинд, Тальяфико — Зиех, Шене, Эйтинг — Нерес, Хунтелаар, Тадич.
Запасные: Лампру, Кристенсен, Вебер, Лабьяд, де Вит, Дольберг, ван де Беек.
The names!
© Dusan Tadic! #UCL #ajaaek pic.twitter.com/cnJ3eCz5zA
— AFC Ajax (English) (@AFCAjax_EN) 19 сентября 2018 г.
АЕК: Баркас — Чосич, Лабропулос, Ойконому, Хульт — Галанопулос, Симоэс — Бакакис, Клонаридис, Манталос — Понсе.
Запасные: Цинтотас, Якумакис, Янниотас, Гало, Чигринский, Моран, Алеф.
Οι 11 του Μαρίνου Ουζουνίδη για την μεγάλη πρεμιέρα στο @championsleague #UCL #AEKFC #ajxaek #matchday1 #aekfcseason2018_19 #aekfcteam2018_19 #aekfamily pic.twitter.com/ZeDFYvS5Yz
— AEK F.C. (@AEK_FC_OFFICIAL) 19 сентября 2018 г.
Матч Аякс – АЕК начнется в 19:55 по киевскому времени.