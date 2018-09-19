Чигринский не сыграет с первых минут против Аякса

Стали известны стартовые составы команд на поединок 1-го тура Лиги Чемпионов между голландским Аяксом и греческим АЕКом.

На этот поединок тренер "Двуглавых орлов" Маринос Оузунидис не предоставил место в основе Дмитрию Чигринскому.

Аякс: Онана — Мазрауи, де Йонг, Блинд, Тальяфико — Зиех, Шене, Эйтинг — Нерес, Хунтелаар, Тадич.

Запасные: Лампру, Кристенсен, Вебер, Лабьяд, де Вит, Дольберг, ван де Беек.

АЕК: Баркас — Чосич, Лабропулос, Ойконому, Хульт — Галанопулос, Симоэс — Бакакис, Клонаридис, Манталос — Понсе.

Запасные: Цинтотас, Якумакис, Янниотас, Гало, Чигринский, Моран, Алеф.

Матч Аякс – АЕК начнется в 19:55 по киевскому времени.