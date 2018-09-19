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ФК Нива в письме ФФУ пожаловалась на судейство

Винницкая Нива
22:44 Сегодня Телеграф
sportarena.com
Фото: ФК Нива

Новости спорта: Руководство Нивы из Винницы обратилось в ФФУ с просьбой рассмотреть спорное судейство в последних матчах клуба.

Винницкая Нива на своем официальном сайте опубликовала письмо к президенту ФФУ Андрею Павелко, главе комитета арбитров ФФУ Лучано Лучи, президенту ПФЛ Сергею Макарову и главе Всеукраинского профсоюза "Футбол Украины" Игорю Гатауллину.

В нем клуб пожаловался на работу арбитров, которые якобы систематически подсуживают другим командам. Под письмом поставили подписи многие футболисты и представители тренерского штаба команды.

"Судейство таких матчей, как с Черкащиной-Академией (0:1) под арбитражем Егора Кевлича, с Нивой Тернополем (1:1) и Подольем (2:2) под арбитражем Сергея Задирана, с Чайкой (2:2) под арбитражем Игоря Горбаня, вызвало массу возмущений у винницких болельщиков, футбольной общественности города", — говорится в письме.

"Пиком судейского безобразия, откровенно предвзятого отношения к винницким футболистам стали действия арбитра Игоря Горбаня в матче с "Чайкой", который украл у команды победу, сначала не засчитав гол, который был, а потом – назначив несуществующий пенальти в наши ворота".

"Если вы никогда не видели, как группа взрослых парней со слезами на глазах (мужчины не плачут – мужчины расстраиваются) буквально бьется головой о стену от кричащей несправедливости, то стоило побывать в нашей раздевалке в Макарове".

"Именно после этого матча главный тренер команды Денис Колчин, который является высококвалифицированным специалистом, разуверившись в возможностях честно добиться результата, а перед командой стоит задача подняться в классе, – подал в отставку".

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Новости спорта, Винницкая Нива, Вторая лига, ФК Нива, Чемпионат Украины.
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